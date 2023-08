C’est un peu comme si l’on n’interdisait pas l’alcool au volant parce que cette cause ne vient pas en tête du nombre de victimes de la circulation routière. La chasse, tant en Suisse que dans le canton de Vaud, n’est certes pas la première cause de mortalité des espèces d’oiseaux et de mammifères en danger. Le manque d’habitats et leur dégradation, les dérangements et le réchauffement climatique pour certaines espèces représentent les facteurs clés. Mais poursuivre la chasse de pur loisir d’espèces menacées est totalement anachronique aujourd’hui.

En ce sens, le nouveau règlement de la chasse présenté le 30 juin dernier par le Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité rate en partie sa cible. Certes des améliorations ont été apportées (protection du tétras lyre et du lièvre variable) mais la chasse du lièvre brun et de la bécasse restera possible pour la prochaine saison. Incohérent!

Pour BirdLife, le principe qui doit prévaloir est simple: un oiseau ou un mammifère menacé ne devrait plus être chassé. Cette ligne éthique de conduite a l’avantage d’être facilement comprise par la population et de reposer sur des bases établies: les listes rouges des espèces menacées au plan national, périodiquement actualisées.

Pour des espèces en danger ou sur la liste d’alerte, le tir d’individus renforce le péril. C’est notamment le cas pour la bécasse, dont les dernières populations nicheuses sont sous forte pression. Les chasseurs de bécasses ont toujours prétendu qu’ils ne tiraient que des migratrices parce que les oiseaux indigènes avaient déserté la Suisse au moment de l’ouverture de la chasse. Les études, basées sur le suivi des oiseaux par télémétrie, ont montré que cela n’est pas le cas et que la part des bécasses indigènes menacées tuées est loin d’être anecdotique.

Le réchauffement climatique semble par ailleurs conduire au départ de plus en plus tardif de ce symbole de nos forêts. Nous invitons par conséquent le Grand Conseil à réfléchir au sort de ce bel oiseau et à soutenir le postulat de la députée Cloé Pointet (PVL).

Bien entendu, les choses doivent aussi changer au niveau fédéral. Ces anomalies doivent être corrigées lors de la prochaine révision de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages pour ne pas laisser les cantons devoir légiférer en ordre dispersé.

Un sketch fameux

Il faut le rappeler, les organisations de protection de la nature et des animaux, dans leur majorité, ne sont pas opposées fondamentalement aux pratiques cynégétiques. La chasse reste à ce jour, en complément à l‘action des grands prédateurs, un moyen essentiel pour réguler les populations de certains animaux occasionnant des dégâts aux cultures comme les sangliers.

L’activité est cependant décriée par une part croissante de la population. La posture de nombre de leurs représentants, entre conservatisme et victimisation, n’y est sans doute pas étrangère. Le fameux sketch des Inconnus, «le bon et le mauvais chasseur» est encore dans toutes les mémoires.

François Turrian Directeur romand BirdLife Suisse

