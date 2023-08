L’univers dans lequel nous évoluons est avant tout conçu pour les personnes bien portantes. Malgré l’engagement sans relâche des personnes handicapées pour la défense de leurs droits, des associations qui les représentent et des proches aidants, leur intégration reste insuffisante.

Un tiers des personnes handicapées en âge de travailler est sans emploi, sans parler des personnes plus limitées dont plus de la moitié est sans travail. La marge de progression est considérable.

«L’inclusion des personnes en situation de handicap engage notre vision de l’être humain tout entier.»

Les associations concernées ont lancé l’initiative populaire fédérale pour l’inclusion, qui demande une égalité de fait pour les personnes en situation de handicap, prévoyant le droit à des mesures de soutien, d’adaptation et à une assistance personnelle et technique. Le comité d’initiative avance le chiffre de près de 1,7 million de personnes en situation de handicap en Suisse sur une population de 8,7 millions.

Ces personnes vivent avec un handicap mental ou physique depuis la naissance ou acquis en cours d’existence, qui s’installe dans la durée ou de manière plus passagère. Personne n’est à l’abri. Vivre avec un handicap demande un effort constant d’adaptation et une disponibilité des proches aidants. Au Grand Conseil vaudois, les motions Bouverat et Cuérel renvoyées en 2021 par une large majorité du parlement au Conseil d’État demandent une mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la Suisse.

Plus récemment, avec le soutien d’élus de plusieurs bords politiques, j’ai déposé un postulat qui demande de renforcer l’insertion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. À la fin de l’école spécialisée, dès l’entrée dans l’âge adulte, trop de personnes en situation de handicap ne trouvent pas de travail, de programme d’occupation ou d’activité adaptée à leur formation, à leurs souhaits et à leurs capacités.

Il existe quantité de personnes handicapées déterminées à travailler qui se retrouvent devant des portes fermées. Passé les mesures de transition, elles ne fréquentent pas les activités ou ateliers protégés proposés par manque de choix, d’intérêt ou manque d’accessibilité (offre limitée ou équipement non adapté au handicap) ou en raison de difficultés personnelles à s’y intégrer.

Pas de fatalité

Ces jeunes disparaissent des radars et se retrouvent sans activité et perspective à domicile. Les parents et les proches sont alors leur seul soutien. Nous avons besoin que le Conseil d’État implique les employeurs du privé et du public pour surmonter ces freins. Des aides financières pour les employeurs et pour les adaptations attendues existent notamment avec l’assurance invalidité et sont souvent méconnues.

Il n’y a pas de fatalité. L’inclusion des personnes en situation de handicap engage notre vision de l’être humain tout entier. Nous avons tout à gagner à évoluer dans une société plus inclusive.

Jean Tschopp Président du Groupe PS au Grand Conseil

