«La dictature s’épanouit sur le terreau de l’ignorance», disait George Orwell dans «1984». L’ignorance empêche d’avoir un esprit critique sur ce que fait le politique. Elle est le bourgeon de la servitude, et du totalitarisme. Volontairement nourrir l’ignorance de certaines populations relève plus de la malhonnêteté intellectuelle et du déni de démocratie que d’une volonté de promouvoir «la neutralité de l’enseignement».

Jusqu’à preuve du contraire, nous vivons dans une des démocraties les plus enviées au monde. Cependant, la majorité bourgeoise du Grand Conseil, accompagnée des Vert’libéraux, semble cracher sur plusieurs des libertés fondamentales. L’interdiction des débats politiques contradictoires dix semaines avant toute élection dans les instituts de formation est un exemple clair de myopie politique.

«La mesure envoie le message que la voix des jeunes et leur compréhension des enjeux n’ont aucune valeur.»

Plutôt que de favoriser la sensibilisation politique chez les jeunes, cette mesure envoie le message que leur voix et leur compréhension des enjeux n’ont aucune valeur. C’est une approche étrangement autosabotante pour la démocratie et le vivre-ensemble.

En privant les jeunes de l’occasion d’explorer les perspectives politiques, de se former un avis éclairé, un tel geste contribue à perpétuer le cycle de désintérêt politique. Plutôt que de les encourager à se forger des opinions, cette interdiction les confine à l’ignorance, et l’apathie. N’est-ce pas ironique que cette restriction soit imposée alors que les jeunes ne votent pas suffisamment, alors que cela pourrait être justement l’occasion de stimuler leur intérêt pour la politique?

Les débats électoraux ne sont pas uniquement destinés à influencer le résultat d’une élection, mais aussi à façonner la mentalité des futurs citoyens et à cultiver le questionnement et l’engagement actif. Nous ne faisons rien pour rendre légitime le discours des jeunes, les confortant dans l’idée que la politique ne nous sauvera pas, les poussant sûrement à une forme de désobéissance civile. Il est trop facile d’ensuite leur reprocher une carence en outils nécessaires pour rendre leurs idées audibles.

Paternalisme

Cette interdiction est une approche paternaliste qui sous-estime la maturité intellectuelle des jeunes générations devant des problèmes complexes. Notre Constitution parle, à l’article 41, d’encourager les jeunes «à devenir des personnes indépendantes [et les soutenir] dans leur intégration politique». Mais dans cette nouvelle version de l’histoire, Guillaume Tell manque lamentablement la pomme.

Si l’objectif est de forger des citoyens éclairés et engagés, alors il est temps de repenser notre vision de l’éducation civique. La contradiction et le dialogue se doivent d’être des conditions sine qua non du vivre ensemble, et du pacte social. Les jeunes et leurs idées vous font-ils donc si peur que vous préférez ne pas les outiller pour le futur?

Marius Diserens Élu Vert au Conseil communal de Nyon

