Il est à la mode, dans certains milieux, de présenter la voiture comme une plaie qu’il s’agirait d’éradiquer. Ils oublient bien vite que, derrière chaque voiture, il y a des femmes, des hommes et des familles pour qui la voiture est un instrument de liberté et d’intégration sociale. Cela est particulièrement vrai pour les classes moyennes.

En 2021 (source: Statistique Vaud), 75% des distances parcourues par les Vaudois étaient faites en voiture, contre 7% en mobilité active (marche ou vélo, par exemple) et 17% en transports publics. La voiture est le mode de déplacement le plus rapide, dix fois plus que la mobilité active, par exemple.

«Le fait de se déplacer en voiture n’est pas qu’un choix, mais souvent aussi une nécessité.»

Le succès de la voiture est dû à de multiples facteurs. Outre la rapidité de déplacement, elle permet d’avoir une grande liberté. À condition qu’il y ait une route, la voiture permet de se rendre n’importe où et depuis n’importe quel point de départ. Elle permet également de définir selon ses souhaits l’horaire du voyage.

Les élites «antibagnoles» sous-entendent que l’utilisation d’une voiture est un choix et que d’autres options sont possibles. Elles snobent le fait que se déplacer en voiture n’est pas qu’un choix, mais souvent aussi une nécessité.

La voiture est une nécessité pour l’activité économique. Sans voiture, de nombreuses entreprises ne pourraient plus efficacement, voire plus du tout, servir ou recevoir leurs clients; et sans permis de conduire, l’insertion professionnelle est difficile, comme le souligne la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du canton de Vaud.

La voiture est une nécessité pour les Vaudois habitant les zones périphériques, souvent mal desservies par les transports publics. Sans voiture, impossible d’accéder facilement à son travail et aux services, tels que le CHUV, qui sont centralisés en ville.

La voiture est aussi une nécessité pour les Vaudois de la classe moyenne qui veulent accéder à un cadre de vie agréable. En effet, n’ayant pas les moyens financiers d’habiter dans le logement de leurs rêves en ville, ils déménagent dans les zones périphériques.

Indépendance

La voiture est un instrument de liberté et d’indépendance. La liberté de se déplacer facilement et efficacement, sans contrainte et sans effort, qu’il neige ou qu’il vente, pour, par exemple, ses loisirs ou aller voir ses amis et sa famille. Y aller à vélo est aussi possible, mais nous ne sommes pas tous des sportifs accomplis, trentenaires et sans enfants.

Les considérations ci-dessus s’appliquent aussi pour la Ville de Lausanne. Il y a même un devoir supplémentaire, qui est celui de la responsabilité. Lausanne concentre de nombreuses infrastructures, services et emplois dont les zones périphériques dépendent. Mutiler la mobilité en voiture à Lausanne, c’est négliger son devoir de solidarité envers les autres régions du canton et faire fi de ce que signifie être la capitale du canton de Vaud.



Fabrice Moscheni Député UDC

