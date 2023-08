Le 19 juillet, «24 heures» titre sur une pénurie de logements qui «crée la surprise en repartant de plus belle». La surprise n’en est pas vraiment une. La pénurie est sans doute appelée à s’aggraver; elle interpelle sur la politique de constructions de logements et de l’aménagement du territoire.

En 2013, le peuple suisse acceptait un contreprojet à l’initiative sur «la sauvegarde du paysage» avec une majorité de deux tiers. Dix ans après, l’heure du bilan a sonné. La LAT (loi sur l’aménagement du territoire) postule la densification des centres urbanisés à proximité des axes de transports et de mobilité. Objectif qui consistait à éviter le «mitage» du territoire. Il s’agissait aussi de veiller au maintien des surfaces agricoles utiles (environ 75’000 hectares dans le Canton).

«Chacun est pour la densification, mais personne ne la veut à côté de chez soi.»

Il s’est ensuivi une refonte de lois cantonales, de plans directeurs, de plans d’agglomération et des plans d’affectation communaux au prix d’arbitrages politiques délicats et complexes avec de longues procédures.

Si du point de vue purement urbanistique, les objectifs recueillent encore une large approbation citoyenne, il en va tout différemment de la mise en pratique. La densification n’est pas (ou plus) acceptée et la concrétisation des objectifs rappelés ci-dessus se heurte à des oppositions massives. En caricaturant le propos, on peut dire que chacun est pour la densification, mais personne ne la veut à côté de chez soi.

On constate ainsi une mise en échec des récents plans de quartier ou de densification. Preuve en sont les dernières votations à Montreux et Crissier. Pas de semaine sans que «24 heures» ne fasse état de projets bloqués ou refusés au stade du Conseil communal déjà. Or, rien que dans le Canton de Vaud, un rythme de 4500 nouveaux logements par an est nécessaire pour éviter un risque de pénurie.

Pour 2023, le déficit sera de quelque 1000 logements; il s’aggravera encore ces années prochaines. Le corollaire de la pénurie est bien connu: une raréfaction de l’offre entraînant une hausse du prix des terrains et donc des loyers. Quant à la récente LPPPL encourageant la construction de logements à loyer abordable, elle peine à déployer concrètement ses effets au vu de la complexité des procédures.

La faute à qui ou à quoi? Sans doute à une loi par trop technocratique qui consiste à diviser un nombre de m² par un nombre d’habitants forcément aléatoire et dépendant de choix individuels ou régionaux. La vie sociale et le développement urbanistique ne se réduisent pas à des formules mathématiques. Manifestement, le paramètre humain et populaire a été oublié, la population développant une allergie systématique à tout nouveau projet, indépendamment des objectifs poursuivis.

L’urgence d’agir

Il convient donc tant à Berne que dans le Canton de Vaud de redéfinir les paramètres de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire. Il y a urgence désormais. En premier lieu, les procédures d’adoption des mesures planificatrices doivent être simplifiées et accélérées. Il faut définir des impératifs de droit supérieur et éviter que les décisions stratégiques prises au niveau fédéral ou cantonal pour la création de logements puissent ultérieurement être remises en cause par des votations populaires visant à créer des zones de verdure ou d’intérêt public, là où elles n’ont plus leur place.

La densification doit être mieux réfléchie pour laisser place à des espaces de vie ou des réalisations urbanistiques visant au bien-être de la population au-delà des impératifs légaux. Osons enfin le pari de la hauteur sur un plateau suisse exigu, même si le voisinage en prend ombrage. Les prochaines élections fédérales sont le moment approprié pour des réflexions sur la stratégie du logement. Si la LAT est inapplicable, alors changeons-la!

Marc-Olivier Buffat Député PLR

