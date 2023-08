Depuis les dernières élections communales de mars 2021, nous assistons à une véritable pluie de démissions dans les Municipalités vaudoises. Au moins 450 édiles ont démissionné. Pas plus tard que le 9 juillet dernier, deux communes d’une relative importance régionale, Cossonay et Orbe, ont dû procéder à des élections complémentaires.

Pour des raisons aussi diverses que compréhensibles, beaucoup de celles et ceux qui obtiennent un siège au sein d’un Exécutif communal renoncent à la fonction en cours de mandat. Dans un système de milice comme le nôtre, il n’est pas rare que des conflits d’agenda ou des incompatibilités entre un mandat électif et un emploi surviennent. Si ces démissions sont aisément explicables, elles n’en restent pas moins regrettables.

«Alors que notre société évolue sans cesse, notre système de milice reste quasi inchangé.»

Principe cardinal de notre Confédération, le système politique de milice repose sur l’idée que tout un chacun, pour autant que le peuple lui accorde sa confiance, peut assumer une charge publique. Un tel engagement institutionnel constitue une forme de service rendu à la communauté. Un engagement qui devrait être reconnu et soutenu. Loin s’en faut malheureusement, comme en témoigne la myriade de démissions au sein de nos Municipalités.

Alors que notre société évolue sans cesse, notre système de milice, pourtant envié par beaucoup d’États démocratiques, reste quasi inchangé. En plus des fréquents abandons en cours de législature, il est à noter que beaucoup de personnes renoncent à l’idée même d’une candidature. Pourquoi? Car les conditions varient énormément d’une commune à l’autre, et certaines sont loin d’être attrayantes. La fonction municipale devient dans certains cas un sacerdoce.

Effectivement, les taux de travail attribués aux postes municipaux sont souvent sous-évalués. De fait, même si un poste équivaut, par exemple, à 30% sur le papier, cela demandera un investissement en temps plus grand à celui ou celle qui fera acte de candidature, avec pour corollaire une rémunération modeste au regard du travail fourni. Cet investissement est parfois incompatible avec un emploi dit régulier, ce qui pousse des personnes compétentes à renoncer à l’élection.

Risque de sacrifice

Nous nous retrouvons donc parfois dans une situation où seuls certains profils peuvent se permettre de postuler dans une Municipalité. Le système de milice est dès lors totalement galvaudé, puisque la fonction politique devrait théoriquement être accessible à toute la population.

Si tout le monde semble d’accord pour dire que la fonction politique ne doit pas amener à un enrichissement outrancier ou à des privilèges, elle ne doit pas non plus devenir un sacrifice qui précarise la personne qui se met au service de la collectivité en acceptant une charge publique. Il s’agit là d’un véritable enjeu pour nos institutions, qui doivent être accessibles – et c’est bien là le cœur de la problématique – à toutes les couches de la société, sans passe-droit ni désavantage par rapport à d’autres fonctions ou professions.

Yannick Maury Député Vert

