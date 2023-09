Ils le savent! Qu’ils soient responsables de tous les secteurs de l’économie, plus intensément du tourisme – notamment en cette période de vacances estivales –, de la recherche, de l’informatique ou de la santé, ils le savent!

Mais quoi? Que l’accord bilatéral entre la Suisse et l’Union européenne est utile. Et qu’il est donc nécessaire d’être poursuivi dans le cadre de la mise à jour des accords bilatéraux, d’autant plus dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre que nous connaissons actuellement et qui ne va pas aller en diminution avec les nombreux départs à la retraite en cours et à venir de plusieurs natifs des années 60 et 70.

«Les personnes relevant de cet accord ne sollicitent pas plus les aides sociales que les citoyens suisses!»

L’importance de cette libre circulation a été également rappelée dans le récent 19e Rapport annuel de l’Observatoire sur la libre circulation des personnes. Pour mémoire, cet Observatoire a été initié en 2002, première année de mise en œuvre de cet accord bilatéral. Les conclusions de ce rapport sont des plus claires, comme les médias l’ont communiqué. Ce rapport a de plus répondu à certaines rumeurs en précisant que les personnes relevant de cet accord ne sollicitent pas plus les aides sociales que les citoyens suisses!

Pour mémoire, cette libre circulation est cadrée et respecte le principe de non-concurrence avec les conditions de travail dans le pays concerné, ceci tant en Suisse que dans les pays membres de l’Union européenne. Car n’oublions pas de rappeler que cette libre circulation est possible dans les deux sens, et les nombreux de Suisses qui sont allés s’établir dans nos pays voisins soit pour y travailler, soit pour s’y loger tout en conservant leur activité professionnelle en Suisse, peuvent en témoigner.

Cette libre circulation fait donc l’objet depuis le début de mesures d’accompagnement suisses, décidées selon le processus parlementaire suisse, comme des pays membres de l’Union européenne décident eux-mêmes d’avoir ou non un salaire minimum et de quelle valeur. À ce sujet, cela démontre que des solutions respectueuses des personnes employées sont possibles, contrairement à ce que laisse sous-entendre des syndicats fermés dans leur vision conservatrice!

Il est d’ailleurs intéressant de noter que chaque fois qu’une solution semble se dessiner sur tel ou tel point précédemment mis en exergue, ces organisations dévoilent de nouvelles revendications!

Immigration nécessaire

Les mesures en faveur du travail indigènes ne suffiront cependant pas, même si d’aucuns tentent de l’assurer. Sans immigration, qui, au cours de ces prochaines années, soignera, prendra en charge les personnes âgées, assumera des tâches d’accueil ou de suivis informatiques, etc.?

130’000 postes de travail sont déjà vacants en Suisse! La libre circulation des travailleurs avec les pays membres de l’Union européenne a démontré très clairement ses bienfaits et sa non-incidence sur le chômage ou les salaires en Suisse. Alors poursuivons et mettons en œuvre ce qu’il faut pour poursuivre un tel accord, si utile!



Laurent Wehrli Conseiller national PLR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.