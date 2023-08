Avec la reprise, je les retrouve ces personnes vivant dans la précarité à cause de leur emploi sur appel. J’en ai trop vu de ces travailleurs, souvent des travailleuses, «too small to consider», trop petites pour compter. Dépendons-nous trop d’elles pour les respecter dans leur pleine dignité?

Femme de chambre, elle a facilement obtenu un contrat saisonnier pour l’été. Mais le travail reste sur appel. Les ressources humaines de l’hôtel expliquent: «On ne sait pas à l’avance le nombre de clients qu’on aura.» Pourtant les festivals de l’été ont rempli l’hôtel!

«Beaucoup de ces travailleuses sont originaires d’Afrique, mais leur passeport européen leur permet de traverser le continent.»

Auxiliaire de santé, cette femme a rapidement trouvé du travail avec son diplôme de la Croix-Rouge. Mais pour obtenir un emploi fixe, c’est une autre affaire. Elle a donc travaillé de longues années via des agences de placement. Et quand elle a enfin obtenu un emploi durable dans un EMS, c’était à 60%. Elle cherche donc toujours des missions temporaires pour boucler ses fins de mois.

Nettoyeuse, elle a aussi été facilement embauchée, de 18 h à 21 h, cinq jours par semaine, des missions de trois à quatre semaines, parfois plus longues. Il est évidemment plus confortable de faire nettoyer les bureaux quand les utilisateurs ont fini leur journée…

Ces femmes, je les ai rencontrées, à de nombreuses reprises. Beaucoup sont originaires d’Afrique; mais leur passeport européen leur permet de traverser le continent à la rechercher d’un emploi. Arrivées en Suisse, parfois avec leurs enfants, elles trouvent un emploi, mais leurs revenus sont si incertains qu’elles peinent à trouver un logement. Elles dépendent alors de sous-loueurs qui parfois imposent des prix abusifs et souvent bloquent l’inscription à la commune. Mais sans enregistrement dans une commune, pas de domicile légal.

Comment obtenir un permis de séjour? Au mieux, si la mission est assez longue, le permis L (autorisation de séjour de quelques mois) sera accordé. Et que dire de la garde ou de la scolarité des enfants? Et de l’ouverture d’un compte bancaire? À chaque fois il faut attester d’un domicile pour obtenir des services pourtant élémentaires.

Travail indispensable

Certes l’arrivée de clients dans un hôtel est variable, mais est-ce une raison pour faire porter le risque sur le dernier échelon du personnel? Dans les EMS la clientèle est assurée. Mais est-ce justifié de financer si étroitement les EMS que les emplois constituent le seul volet d’ajustement? Et qu’on ne vienne pas me dire que le nettoyage n’est pas une tâche qui se répète toute l’année. Alors pourquoi ne pas employer du personnel au fixe et à temps plein?

On maintient ainsi délibérément des personnes dans la précarité alors que leur travail est indispensable. C’est devenu structurellement indispensable. Sans cet assujettissement, plusieurs secteurs de notre économie ne fonctionneraient pas… ou seraient simplement plus (trop?) chers! Alors comme l’écrivait déjà le prophète Amos il y a 28 siècles, je dénonce: «Vous vendez le pauvre pour une paire de chaussures!… »

Jean-Claude Huot Aumônier du monde du travail

