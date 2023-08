Fin juin, la police lausannoise évacuait une scène de consommation de drogues place de la Riponne: un événement qui ne s’était pas produit depuis de nombreuses années. À Lausanne, la situation semble ainsi se dégrader depuis le début de l’été. Les autorités ouvrent un second espace de consommation sécurisé, annoncent un renforcement de la présence policière et des mesures répressives, les riverains sont excédés, les interventions politiques et médiatiques se multiplient: sommes-nous en train de perdre le contrôle?

Il est vrai que la consommation de drogues est à la hausse, en Suisse comme ailleurs en Europe. Selon l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), celles-ci n’ont jamais été aussi accessibles qu’aujourd’hui. Les produits sont d’excellente qualité et leur prix au plus bas.

«La précarité génère un stress important que la consommation viendra temporairement soulager.»

D’un autre côté, nous connaissons une importante crise de la santé mentale. La pandémie de Covid-19 et les mesures de semi-confinement ont aggravé des situations de consommation problématique et des problèmes de santé psychique, particulièrement chez les jeunes. Partout en Suisse, les services psychiatriques et psychothérapeutiques sont débordés.

Il en est de même pour les services addictologiques: dans le canton de Vaud, il faut aujourd’hui patienter plusieurs mois avant d’obtenir un premier rendez-vous pour une consultation. Une situation vivement problématique, puisque les mois qui s’écoulent entre la demande et le début du suivi transforment bien souvent une consommation problématique en addiction bien installée.

À cela s’ajoute la précarisation croissante de la population: avec l’inflation, la hausse des prix des loyers, des primes d’assurance maladie, des transports, la population dispose de moins en moins d’argent. Une étude de PwC parue en juillet nous apprenait par ailleurs qu’un quart des employés suisses n’arrivent pas à payer leurs factures avec un seul emploi. Si la main-d’œuvre spécialisée manque, les personnes déjà en situation de vulnérabilité subissent la crise de plein fouet. La précarité génère un stress important que la consommation viendra temporairement soulager.

Bon sens et créativité

Ultradisponibilité des produits, précarité croissante et crise de la santé mentale: la combinaison de ces trois facteurs apporte un bout d’éclairage sur l’évolution de la situation des drogues. La crise des années 80 et 90 nous a amenés à réinventer nos politiques. En 2023, il semblerait que nous devions à nouveau faire preuve de bon sens et de créativité.

En période de crise, face à la tentation des politiques d’austérité, nous devrons absolument déployer plus de moyens pour la santé mais aussi le logement et l’insertion sociale. Des actions politiques ciblées dans ces trois domaines – système de soins, santé mentale et précarité – sont vivement nécessaires pour éviter un dérapage incontrôlé.



Camille Robert Cosecrétaire générale du GREA

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.