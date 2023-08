Sur la scène de la péréquation financière cantonale, il y a des communes dites «contributrices» et des communes dites «bénéficiaires»; les premières portent l’étiquette de «commune riche» et les secondes de «commune pauvre». Sur ce plan comme sur bien d’autres, les apparences peuvent être trompeuses.

Pour l’exemple, à Chavannes-près-Renens, où tout est disponible à cinq minutes ou presque, et où le taux de véhicules individuels par habitant est le plus bas du canton, une large partie de notre territoire bordé de petites forêts accueille ou interagit directement avec les hautes écoles; et c’est une grande chance!

«Notre Commune a su montrer qu’elle est un partenaire fiable et pertinent pour l’accueil d’entreprises significatives.»

Aujourd’hui, un logement sur cinq environ dans notre commune est occupé par un ou des étudiants, grâce entre autres à l’édification du Vortex. L’arrivée prochaine du Campus santé de l’État de Vaud et, à terme, l’extension des hautes écoles (UNIL-EPFL) vont encore accentuer ce phénomène multiculturel d’une richesse immatérielle incalculable.

Dans l’Ouest lausannois, le développement de Chavannes-près-Renens n’a historiquement pas été dédié aux activités industrielles ou commerciales. Notre territoire est exigu, à peine 1,6 km2; il nous oblige donc à offrir les meilleurs services dans un environnement urbain densifié. Et si notre Commune a su montrer qu’elle est un partenaire fiable et pertinent pour l’accueil d’entreprises significatives comme Aligro, Alco ou Astrocast, elle n’offre actuellement pas la même capacité d’accueil que nombre de ses voisines pour l’implantation de start-up et des entreprises du futur, même si ce point figure en tête de liste des préoccupations dans la réalisation des nouveaux plans de quartier.

Au cœur d’une région marquée par une forte croissance démographique à la périphérie lausannoise, notre Commune doit accueillir des infrastructures, notamment routières très lourdes et des équipements communautaires majeurs liés à cette situation. L’ensemble de nos investissements pour la prochaine décennie avoisine les 100 millions de francs. Les mécanismes de la péréquation, certes techniques et complexes à établir, ne prennent pas assez en compte ce paramètre.

Briser les idées reçues

Aujourd’hui, la couverture pour les besoins des 30’000 personnes qui fréquentent tous les jours les hautes écoles dépasse logiquement les capacités contributives de nos habitants et nous colloquent dans les communes dites «bénéficiaires» ou «pauvres» alors qu’en réalité Chavannes-près-Renens est une commune riche socialement et humainement; les enquêtes intergénérationnelles de l’institut LIVES de l’UNIL l’ont démontré.

La nouvelle mouture du système péréquatif adoptée par les associations faîtières (UCV et AdCV) et soumise au Grand Conseil, certes plus transparente et équilibrée que la précédente, ne permettra pas hélas de briser les idées reçues sur les communes qui, comme la nôtre, sont perçues à travers un regard exclusivement comptable. Il est utile parfois de le rappeler.

Loubna Laabar Syndique de Chavannes-près-Renens

