L’acte de Luis Rubiales envers la joueuse Jenni Hermoso a occulté l’événement historique - la victoire des Espagnoles à la Coupe du monde. La rage monte, celle d’une nation fulminant qu’on lui gâche la joie de son triomphe, celle des femmes ulcérées par cette énième intrusion sur le corps d’une des leurs et celle des hommes exaspérés du foin fait pour un «petit bisou».

Ce qu’il manque dans ce brouhaha, c’est la question du pourquoi. Pourquoi ce geste? Comme souvent dans les cas d’agressions sexuelles, c’est sous l’angle de la domination qu’il faut le décrypter.

«C’est un délire mégalomaniaque atavique, un réflexe pavlovien dicté par les siècles d’usage de la domination.»

L’acte arrive juste après la victoire, au faîte du triomphe des joueuses. Ce moment-là, c’est le leur, celui de cette équipe de femmes qui ont certes un appareil de soutien derrière elles allant du coach à la fédération, mais demeurent les seules vraies actrices de la victoire. Elles ont lutté, elles ont gagné.

Et Rubiales? Il partage la joie, c’est tout naturel, mais lui-même n’est qu’une figure secondaire, habilité comme président de la fédération à monter sur l’estrade. Secondaire tout de même. Au deuxième plan.

Que fait Rubiales, par ce baiser? Il récupère l’emprise. Il s’impose de tout son poids d’homme puissant: en plaquant sa bouche sur celle d’Hermoso, il la ramène à sa condition de femelle à disposition du patron. Il récupère la victoire comme sienne, il est le chef des championnes du monde, il est le champion du monde. C’est un délire mégalomaniaque atavique, un réflexe pavlovien dicté par les siècles d’usage de la domination.

Remarquons que Rubiales n’impose pas son baiser à chaque joueuse dans un esprit qu’on pourrait maladroitement qualifier de fraternité soixante-huitarde. Non, il choisit. Il a certainement pour Hermoso une attache ou un désir particulier, je ne dis pas qu’il est un monstre dénué d’émotions, mais par cet acte, il la désigne aux yeux du monde comme sa «préférée». Et cela, c’est une malédiction - lisons le roman de Sarah Jollien-Fardel pour s’en convaincre. Être la préférée d’un homme omnipotent, c’est la certitude que ton destin te sera dérobé et se jouera selon ses désirs et ses caprices. On voit déjà avec quelle rapidité son «affection» a viré au courroux, clamant qu’Hermoso ment (accusation très originale).

Spéciale à ses yeux

Par cette «faveur», Rubiales a sorti Hermoso du lot. Il a démontré qu’elle était spéciale aux yeux du patron, ce qui aurait pu l’exclure du collectif féminin, en faire une vendue aux yeux de ses camarades. Son geste est aussi un acte hostile à la sororité au sein de la Roja.

Sexuellement parlant, le geste n’a certes pas l’ampleur du traumatisme charnel profond, et peu importe: ce n’est pas à cet aune-là qu’il faut le juger. C’est un acte de domination sociale d’un homme surpuissant ne supportant pas de laisser la place publique à ces femmes et qui récupère leur victoire et sa domination sur elles. Cet acte ramène les femmes au statut de proies, qui qu’elles soient, même si elles sont championnes du monde.

Tasha Rumley Ecrivaine

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.