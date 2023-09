La mixité professionnelle est indispensable à une société diverse et inclusive. Elle a démarré par la «féminisation» des métiers, c’est-à-dire que les femmes ont investi des métiers historiquement occupés par des hommes.

La transformation de l’industrie, les guerres, l’évolution des normes sociales liées aux genres, l’accès des filles à l’éducation sont parmi les raisons principales de la participation croissante des femmes sur le marché du travail. Y a-t-il des barrières, voire des «dangers» liés à la féminisation des métiers? Coup de projecteur.

«Il est important de poursuivre les efforts visant à promouvoir l’égalité des genres dans le monde du travail.»

Un article récent du «Temps» qui cite une étude de l’Université de Zurich de 2022 conclut que les hommes ont tendance à éviter et/ou à quitter les professions investies par des femmes. Une «résistance à la mixité» qui expliquerait aussi la ségrégation horizontale sur le marché du travail, avec des métiers connotés «masculins» ou «féminins».

La prétendue affinité naturelle pour les métiers sociaux versus techniques pour les femmes et inversement pour les hommes cacherait une réalité bien sournoise. Les hommes évitent ou peuvent quitter les professions qui se féminisent parce qu’ils veulent éviter les emplois dont le revenu et le prestige sont réduits en raison d’un sex-ratio qui penche vers une prédominance féminine. En prévision d’une baisse de salaire et de statut, ou par crainte d’être déjà sous-payés, ils s’éloignent de ces professions.

Les stéréotypes de genre modifient nos perceptions des métiers, avec des conséquences sur leur composition par sexe. Si les femmes et les hommes choisissaient/changeaient de profession indépendamment de leur sexe, le marché du travail se désagrégerait rapidement, puisque les hommes et les femmes accéderaient aux mêmes professions.

La féminisation des métiers pourrait donc entraîner une «dévalorisation» des métiers désormais investis par les femmes, avec des conséquences sur l’évolution salariale, entre autres. Il est justement important de noter que la féminisation n’affecte pas seulement les femmes, mais a également un impact sur les hommes.

Il est donc essentiel de poursuivre les efforts visant à promouvoir l’égalité des genres dans le monde du travail, en mettant en place des politiques publiques et des programmes pour assurer une mixité réelle et valorisante pour les deux sexes et en sensibilisant à l’importance de la diversité et de l’inclusion dans les milieux professionnels.

Mesurer les progrès

Assurer la reconnaissance et la valorisation des contributions des femmes dans les métiers historiquement féminisés, en reconnaissant leur expertise et leur impact sur les industries et la société dans son ensemble, contribuerait également à l’attractivité de ces métiers pour les hommes.

Enfin, il est important de surveiller et de mesurer les progrès en matière de féminisation des métiers et d’égalité des genres dans le monde du travail, afin de s’assurer que les efforts continuent à produire des résultats positifs et significatifs tant pour les femmes que pour les hommes.



Andrea Delannoy Économiste, présidente et fondatrice de MOD-ELLE

