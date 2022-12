Musique classique – Lionel Cottet a mis l’OSR dans ses cordes Le violoncelliste fait un retour marquant sur ses terres en intégrant l’orchestre qu’il suit depuis l’enfance et en livrant son savoir à la Menuhin Academy. Rencontre. Rocco Zacheo

Après l’Orchestre de chambre de Lausanne et un long passage à Munich, Lionel Cottet entame une nouvelle vie musicale à l’OSR. LUCIEN FORTUNATI

Son périple au long cours, qui a débuté il y a une quinzaine d’années déjà, relève de la boucle menant tout d’abord vers le nord, et plongeant par la suite chez lui, à Genève, là où tout a commencé. Dans ce mouvement circulaire, on le devine d’entrée en allant à sa rencontre sur la petite esplanade qui jouxte le Musée d’ethnographie, Lionel Cottet a réalisé, à 35 ans seulement, quelques aspirations majeures. Une poignée de rêves denses auxquels on ose à peine croire en sortant d’un Conservatoire.