Exclusif: Affaire Girardin – Lionel Girardin aurait empoché 125’000 fr. de façon indue Le Ministère public estime que l’enrichissement illégitime du municipal suspendu s’élèverait à 75’000 fr. et que son épouse aurait touché plus de 50’000 fr. Stéphanie Arboit

Lionel Girardin (ici en 2017), suspendu de ses fonctions de municipal depuis juin 2018 et de son affiliation au PS depuis septembre de la même année , est accusé de gestion déloyale des intérêts publics, subsidiairement de gestion déloyale qualifiée. LAURENT CROTTET, LE MATIN DIMANCHE

Le procès de Lionel Girardin, accusé de gestion déloyale des intérêts publics (subsidiairement de gestion déloyale qualifiée), se tiendra fin avril. Qu’est-il reproché au municipal veveysan suspendu depuis 2018? «24 heures» s’est procuré l’acte d’accusation. Tour d’horizon des griefs.

Chèques Reka et honoraires de rénovation

Deux points n’avaient jamais été évoqués: des chèques Reka et des honoraires de rénovation. Les collaborateurs de la Fondation Apollo (qui venait en aide aux mal-logés et était présidée par Lionel Girardin) pouvaient acheter des chèques Reka avec un rabais de 20%. Lionel Girardin en aurait profité en 2015 sans avoir le statut de collaborateur, pour 3200 fr. En plus d’une économie de plus de 600 fr., il ne se serait acquitté de la somme qu’il devait qu’à fin 2019.