Politique à Vevey – Lionel Girardin ne sera pas jugé avant les élections L’acte d’accusation vient d’être bouclé pour le municipal veveysan suspendu. Des élus regrettent que ce procès ne se déroule pas avant le scrutin du 7 mars. Stéphanie Arboit

Lionel Girardin, qui présidait depuis 2011 la Fondation Apollo (venant en aide aux mal-logés), aurait dû exercer sa fonction de président à titre bénévole. Laurent Crottet

Le procureur Christian Buffat vient de boucler son acte d’accusation contre Lionel Girardin, suspendu de ses fonctions de municipal depuis juin 2018 et de son affiliation au PS depuis septembre de la même année. Lionel Girardin est bel et bien accusé de gestion déloyale des intérêts publics, comme cela a été évoqué jusqu’à présent. L’élu qui présidait bénévolement la Fondation Apollo (venant en aide aux mal-logés) n’aurait pas dû se faire engager par cette fondation. Il s’est néanmoins fait rétribuer, ainsi que sa femme et son frère. Son avocat a toujours argué que cela correspondait à un travail effectué et connu.