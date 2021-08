Football – Lionel Messi aurait dit oui au PSG Selon différents médias, le sextuple Ballon d’Or argentin devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est en tout cas ce qu’a déclaré le frère du propriétaire du PSG. Florian Paccaud

L’annonce du divorce entre Lionel Messi et le FC Barcelone, après plus de vingt ans de vie commune, a créé jeudi un séisme dans le monde du football. Alors qu’après la Copa América, les médias espagnols assuraient que le sextuple Ballon d’Or allait prolonger jusqu’en 2026, les problèmes économiques du club catalan ont rendu impossible cette transaction. «Nous n’avons pas voulu mettre plus en péril l’institution, a justifié vendredi le président du Barça, qui compte plus d’un milliard de dettes. Nous ne pouvons pas inscrire le joueur à cause du plafond salarial de la Liga. Il a d’autres propositions», a ajouté Joan Laporta.

Mais, avec la crise sanitaire et les conséquences économiques inquiétantes pour le monde du ballon rond, peu de clubs ont réellement les moyens de s’offrir le légendaire argentin. Le Paris Saint-Germain et Manchester City pouvaient espérer accueillir celui qui a fait vibrer les travées du Camp Nou depuis le 16 octobre 2004, date de son premier match avec la première équipe blaugrana. Mais le club mancunien, qui vient de débourser 100 millions de livres pour s’attacher les services de Jack Grealish, a écarté cette idée. «On n’y pense pas, absolument pas. Nous étions convaincus que Leo resterait au Barça», a affirmé Pep Guardiola, l’entraîneur des Citizens.

Lionel Messi devrait donc s’engager avec le PSG. «Il n’y a pas encore d’accord, mais Lionel Messi a informé le PSG de sa volonté de jouer au club la saison prochaine», a indiqué RMC Sport.

«Leo Messi poursuivra sa carrière au PSG sauf énorme surprise», surenchérit Marca. Un membre de la famille royale qatarie, Khalifah Bin Hamad Al Thani, a de son côté déclaré que l’affaire était déjà entendue. Le frère de l’Émir Tamim bin Hamad Al Zani, propriétaire du PSG, a écrit sur Twitter que «les négociations étaient conclues et seraient dévoilées plus tard.» On parle d’un contrat de deux ans, avec une année de plus en option.

