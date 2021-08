Football – Lionel Messi fait durer le suspense On ne sait pas encore où jouera la star argentine cette saison. Selon les médias catalans, le FC Barcelone aurait fait une dernière offre à l’Argentin. Le PSG se fera-t-il dribbler in extremis?

Lionel Messi entretient le suspense autour de son éventuel transfert. AFP

Libre de s’engager là où il le veut après avoir écrit sa légende au FC Barcelone, la superstar Lionel Messi fait durer le suspense autour de son avenir, le Paris SG restant «une possibilité» pour la décision que la planète foot attend.

Et ce suspense réserve-t-il encore des rebondissements, voire un coup de théâtre? Dans la nuit de lundi à mardi, le média catalan Betevé, repris par des quotidiens sportifs espagnols, a affirmé que le Barça venait de faire une «dernière offre» au joueur. «L’Argentin et le club négocient à l’aube une offre qui arrive après les adieux», a avancé Betevé sur le compte Twitter de son émission «La Porteria», sans citer de sources.

Les supporters du PSG l’ont attendu dimanche et lundi devant l’aéroport du Bourget, et à l’entrée du Parc des Princes. Mais Messi est resté chez lui, en famille et avec son ami Luis Suarez, dans la banlieue de Barcelone. Sa tranquillité tranche avec l’effervescence des réseaux sociaux et l’impatience des fans parisiens, prêts à accueillir l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire.

Les acteurs de la Ligue 1, eux aussi, ont partagé leur enthousiasme durant le week-end quant à l’éventuelle venue du sextuple Ballon d’or. Depuis l’annonce brutale jeudi du départ de Messi de son club de toujours, le Barça, le PSG apparaît comme la destination la plus probable pour l’Argentin de 34 ans.

«C’est une possibilité», a confirmé dimanche l’attaquant, au moment de faire ses adieux au club blaugrana. «Honnêtement, j’ai eu beaucoup d’appels, de beaucoup de clubs quand le communiqué (de son départ) est paru. Mais en cet instant, il n’y a rien de fait», a-t-il poursuivi.

La presse française évoque l’intérêt réciproque entre les deux parties, et la proposition du PSG d’un contrat d’au moins deux ans, assorti d’un salaire annuel net autour de 40 millions d’euros. De tels émoluments placeraient Messi au niveau de Neymar (36 millions d’euros), le footballeur le mieux payé en France.

Mais sans sa présence dans la capitale, point de signature: la «Pulga» joue avec les nerfs des supporters, de la même manière qu’il dribble ses adversaires dans les stades.

La quête de stars des qatariens

Dimanche, Messi a préféré dédier au Barça ce qui pourrait être son dernier week-end de joueur libre. Dans les entrailles du Camp Nou où il a écrit sa légende, Messi, en larmes, a clamé son amour pour le club où il est arrivé à 13 ans.

«Je n’avais jamais imaginé mes adieux car la vérité est que je n’y pensais pas», a-t-il déclaré, en révélant qu’il avait proposé de réduire son salaire de moitié pour pouvoir rester. Mais le Barça a renoncé à prolonger son énorme contrat, expiré en juin, qui faisait planer un risque trop élevé sur ses finances exsangues.

L’occasion était trop belle pour le PSG, dont le riche propriétaire qatarien QSI est en quête perpétuelle de superstars pour développer sa marque. La puissance financière de QSI et l’allègement des règles du fair-play financier de l’UEFA ont rendu possible une opération que personne n’imaginait au début de l’été.

En vacances avec quatre joueurs du PSG

Le contact entre Messi et le PSG remonte au moins à l’été 2020, quand l’Argentin a fait part de son envie de quitter le Barça. Mais à l’époque, cela n’était pas allé aussi loin, le joueur ayant trouvé un terrain d’entente avec le club catalan pour prolonger d’un an.

Le No 10 compte aussi parmi ses amis le Brésilien Neymar, avec lequel il a joué entre 2013 et 2017. Les deux hommes ont passé une soirée ensemble, début août, durant des vacances à Ibiza en compagnie d’Angel Di Maria, Leandro Paredes et Marco Verratti, trois autres joueurs du PSG.

Le Paris SG, qui s’est imposé à Troyes samedi en Ligue 1 (2-1), a préparé le terrain pour ce «big bang» capable de l’emmener dans une autre dimension, à la fois sportive et économique. Aujourd’hui, il n’attend plus qu’un signe.

