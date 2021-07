FOOTBALL – Lionel Messi serait sur le point de prolonger au Barça jusqu’en 2026 La presse catalane annonce que l’Argentin de 34 ans aurait accepté de diviser son salaire par deux. Un nouveau contrat devrait être signé sous peu. Simon Meier

Lionel Messi, tout sourire, semble décidé à ne pas mettre tout de suite un terme à son aventure barcelonaise. AFP

Lionel Messi, qui n’est plus sous contrat avec le FC Barcelone depuis le 30 juin à minuit, devrait poursuivre sa carrière sous le maillot blaugrana. C’est en tout cas ce qu’ont conjointement annoncé trois quotidiens catalans mercredi matin. Selon L’Esportiu de Catalunya, Sport et Mundo Deportivo, la vedette argentine de 34 ans serait sur le point de signer une nouvelle entente avec son club de toujours, et ce jusqu’en… juin 2026!

Actuellement en vacances dans la foulée de son sacre lors de la Copa America avec l’Argentine, Lionel Messi a alimenté les rumeurs ces dernières semaines. Tantôt vaguement pressenti au Paris Saint-Germain ou à Manchester City, tantôt propulsé aux Etats-Unis, lui n’a rien dit. Par la voix de son président Joan Laporta, le Barça, qui peine énormément à équilibrer ses finances, a récemment fait savoir qu’il mettait tout en œuvre pour conserver son joyau, qui avait rejoint le club en septembre 2000.

Porte ouverte sur les Etats-Unis?

«Nous souhaitons qu’il reste, Léo veut rester et nous sommes en train de chercher la meilleure formule», avait déclaré le dirigeant catalan la semaine dernière à la télévision publique espagnole. À lire les journaux susmentionnés, il semblerait qu’une solution ait été trouvée. Non seulement Lionel Messi reste fidèle à ses racines catalanes, mais conscient des difficultés traversées par le Barça et des plafonds de rémunération mis en place par la Liga, il aurait accepté une très importante réduction de salaire, lequel serait divisé par deux.

Mundo Deportivo explique par ailleurs qu’en cas de départ de l’Argentin durant les cinq prochaines saisons, la clause libératoire s’élèverait à quelque 600 millions d’euros. De quoi décourager les importuns et laisser une porte ouverte à une fin de carrière lucrative outre-Atlantique, perspective dessinée par Lionel Messi lui-même, qui avait récemment émis le souhait d’effectuer ses derniers dribbles à l’Inter Miami, après la Coupe du monde en Qatar fin 2022.

