Faut que ça brasse – L’IPA, promesse d’un baiser amer aux notes fruitées L’India pale ale est le style favori des amateurs de bières artisanales. Elle se décline en une multitude de sous-styles, parfois difficiles à appréhender. Raphaël Ebinger

Le style IPA est très populaire et se décline en une multitude de sous-styles. Getty Images/iStockphoto

C’est l’été, la saison de l’IPA. Pour les amateurs de bières artisanales, ces trois lettres résonnent comme la promesse d’un baiser amer aux saveurs d’agrumes et de fruits tropicaux. L’India pale ale s’accommode avec élégance à la chaleur ambiante. D’autant plus si on choisit sa déclinaison «Session» ou blanche plutôt que sa déclinaison double ou noire. Comment bien choisir son IPA? Explications.