Pétrolier attaqué en mer d’Oman – L’Iran met en garde Israël contre «toute action imprudente» La République islamique a prévenu l’État hébreu jeudi de toute action militaire. Le 29 juillet, un pétrolier israélien a été la cible d’une attaque.

Le pétrolier Mercer Street qui est vu de la côte de Fujairah aux Émirats arabes unis. Satellite image © 2021 Maxar Technologies via AP/KEYSTONE

Le ministère iranien des Affaires étrangères a mis en garde Israël jeudi contre toute action militaire visant la République islamique, l’État hébreu ayant menacé Téhéran après l’avoir accusé d’avoir mené une attaque meurtrière contre un pétrolier au large d’Oman.

«Dans une nouvelle violation effrontée du droit international, le régime israélien menace désormais ouvertement l’#Iran d’une action militaire», a déclaré sur Twitter le porte-parole de la diplomatie iranienne Saïd Khatibzadeh. «Nous le disons clairement: TOUTE action imprudente contre l’Iran aura en retour une réponse DÉCISIVE», a prévenu Saïd Khabitzbadeh. «Ne nous mettez pas à l’épreuve.»

Le 29 juillet, le MT Mercer Street, un pétrolier géré par une société appartenant à un milliardaire israélien, a été la cible d’une attaque au large d’Oman, qui a conduit à la mort d’un garde de sécurité britannique et d’un membre d’équipage roumain.

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et Israël ont pointé du doigt Téhéran, qui a démenti. Au lendemain de cette attaque, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid avait assuré avoir parlé avec son homologue britannique Dominic Raab de «la nécessité d’une réponse sévère».

Mardi, le premier ministre Naftali Bennett a assuré que son gouvernement travaillait à une réponse commune à l’attaque, mais que son pays «savait aussi comment agir seul». «Les Iraniens doivent comprendre qu’il est impossible d’être tranquillement assis à Téhéran et d’embraser depuis là-bas tout le Moyen-Orient. C’est fini», a-t-il déclaré.

Série de sabotages et d’attaques

Le Mercer Street naviguait sans cargaison de Dar es Salaam en Tanzanie à Fujaïrah (Émirats arabes unis), quand il a été pris pour cible, selon Zodiac Maritime qui exploite ce navire japonais battant pavillon libérien.

Depuis des années, Israël et l’Iran s’affrontent directement ou indirectement au Liban, en Syrie, en Irak et dans la bande de Gaza palestinienne. Mais ces derniers mois, cette rivalité s’est transposée en mer avec l’émergence d’une mystérieuse série de sabotages et d’attaques.

En mars, le Wall Street Journal a rapporté, citant des responsables américains et du Moyen-Orient, qu’Israël avait ciblé depuis fin 2019, principalement avec des mines sous-marines, au moins une dizaine de navires faisant route vers la Syrie et transportant, dans la plupart des cas, du pétrole iranien.

AFP

