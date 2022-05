Encouragement à la lecture – «Lire à voix haute ramène à la simplicité et l’authenticité» Lauriane Gilliéron, Maude Mathys et Jean-Marc Richard liront pour la Journée de la lecture à voix haute du 18 mai. Ils confient leur rapport au livre. Caroline Rieder

Lire aux enfants développe des compétences pour la compréhension d’un texte et les familiarise avec le livre. Getty Images/iStockphoto

Lire à voix haute aux enfants? Un moment de plaisir à partager avec eux qui n’a que des bénéfices. Lauriane Gilliéron, Maude Mathys et Jean-Marc Richard en sont convaincus et liront ce mercredi dans le cadre de la Journée de la lecture à voix haute. L’événement national sensibilise pour la cinquième année à l’importance de cette activité, avec une série d’événements à retrouver ici. De manière plus symbolique, il est possible de s’engager à lire ce jour-là à son enfant en s’inscrivant sur le site de la manifestation.