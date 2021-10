Taxation des sociétés – L’Irlande rejoint l’accord mondial de réforme de la fiscalité Le ministre irlandais des Finances a annoncé jeudi que Dublin rejoindra un accord mondial de réforme fiscale sous l’égide de l’Organisation de coopération et de développement économiques. DÉVELOPPEMENT SUIT

«C’est une étape très importante» dans la réforme mondiale, a déclaré jeudi Paschal Donohoe. (Photo d’archives) AFP/JOHN THYS

Le gouvernement irlandais a accepté que Dublin rejoigne un accord mondial de réforme de la fiscalité négocié sous l’égide de l’OCDE, a annoncé jeudi le ministre des Finances Paschal Donohoe lors d’une conférence de presse.

«C’est une étape très importante» dans la réforme mondiale a-t-il déclaré, précisant que pour parvenir à un compromis, le texte de l’accord parlait désormais d’un impôt sur les sociétés au taux effectif minimum de 15%, et non plus d’«au moins 15%», une formulation à laquelle Dublin était opposé.

Développement suit.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.