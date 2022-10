Pop culture et symphonie – L’irrésistible ascension de la musique épique Les amateurs de jeux vidéo, de films et de séries sont courtisés par des orchestres surfant sur ce répertoire en vogue. Analyse d’un phénomène. Matthieu Chenal

«Princesse Mononoke»: le chef-d’œuvre de Hayao Miyazaki et la plupart des films du studio Ghibli portent la signature musicale de Joe Hisaishi, un maître de la musique épique. STUDIO GHIBLI

Cet été, la tournée européenne du groupe Two Steps from Hell a attiré des milliers de spectateurs. Ce collectif de compositeurs américains est réputé pour ses musiques de films et de bandes-annonces pour orchestre. Il totalise des milliards d’écoutes sur les plateformes de streaming. Les Californiens n’ont pas fait escale en Suisse cette année, mais leur epic music est inévitablement au menu des deux soirées «Odyssey» présentées par Tale of Fantasy les 14 et 15 octobre à Montreux. Son directeur artistique, Alexandre Pican, s’est donné pour mission de faire mieux connaître ce style mêlant les ressources de l’orchestre postromantique aux effets numériques les plus modernes.