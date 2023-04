Un succès qui s’exporte aux USA – Lisa Voisard magnifie le charme discret de nos insectes Après les oiseaux et les arbres, la Vaudoise se penche sur les hexapodes, dans un bel album illustré qui est aussi un guide d’observation. Pour petits et grands. Caroline Rieder

La mante religieuse, célèbre pour dévorer parfois les mâles pendant l’accouplement, s’observe uniquement en été. HELVETIQ

Un jour, Lisa Voisard s’est prise de passion pour les oiseaux. La Lausannoise les a longuement observés, puis dessinés à la main et colorisés à l’ordinateur, jusqu’à concevoir de toutes pièces un premier ouvrage étonnant, combinant ses talents d’illustratrice et de graphiste à une aptitude certaine pour la vulgarisation. Alliant un design à la fois ludique et didactique, distillant des connaissances scientifiques accessibles dès 8 ans, mais séduisant aussi les adultes, «Ornithorama» était né.