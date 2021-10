Création de bijoux contemporains – «Lisbonne, le Tage et tout le reste» en une seule expo à Lausanne La galerie Viceversa réunit cinq créateurs de la scène internationale qui ont tous fait leurs débuts dans la capitale portugaise. Une exposition qui mène loin. Florence Millioud Henriques

Catarina Silva vit et travaille à Lisbonne. Elle y enseigne également. Son travail comme cette broche composée de billes de verre, de cuir, de verre vintage, d’argent et d’acier «témoigne de la perpétuité de la construction culturelle dans une existence contemporaine». Catarina Silva/Galerie Viceversa

Le titre de l’expo plante un décor portugais, bien sûr, mais à la vue des bijoux présentés par la galerie Viceversa à Lausanne, ce goût de la matière, de son exploration, cet art de la mener dans un voyage introspectif et, à la fois, au-delà des limites, dessine le point commun de «Lisboa e Tejo e Tudo». Ou… «à Lisbonne, on a le Tage et tout le reste». Une fierté. Comme l’essence d’une belle histoire qui réunit cinq artistes contemporains, trois femmes et deux hommes, ayant tous exacerbé leur imaginaire de joaillier dans la capitale portugaise avant de partir. De revenir… ou pas.