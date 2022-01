Le Grain de sable - Lisez cet article exceptionnel

L’autre jour, à l’occasion d’un anniversaire imminent, j’ai reçu par mail les meilleurs vœux d’un site de réservations en ligne, qui me souhaitait une belle année, «pleine de nombreux voyages exceptionnels».

Sans vouloir cracher dans la soupe – je reste sensible au fait qu’un robot trop sympa ait pensé à mon anniv –, on aurait envie de dire que cette invitation semble difficile à honorer. Le caractère exceptionnel de ces voyages à venir n’implique-t-il pas une certaine rareté, excluant de facto qu’ils soient nombreux? Sémantiquement, ce message n’était pas exceptionnel.

Bon d’accord, c’est une façon de parler, rien de bien grave. Le secteur du voyage est touché durement par la crise, il a besoin de notre soutien. Mais quand même, cette habitude qu’a la langue promotionnelle d’aller taper systématiquement dans les superlatifs, c’est fâcheux.

Sachant que tout vendeur de nouilles ou d’abonnements téléphoniques se propose d’offrir des expériences «incroyables» (oui, ce forfait mobile surpassera tellement vos attentes que ce sera littéralement impossible d’y croire), «délirantes» (il troublera de bonheur votre esprit fiévreux), voire – à la mode ces temps – «légendaires» (les poètes prendront la plume dans les millénaires à venir pour composer des odes à sa gloire), qu’est-ce qu’il nous reste pour décrire les choses qui réellement nous émerveillent?

«Chérie, c’était incroyable cette nuit.

– Comme les soldes chez MegaDiscount, tu dis?»

Fâcheux, vous dis-je.

«L’abonnement téléphonique que vous proposez est d’un intérêt modéré, pas pire qu’un autre? J’achète!»

Ce qui serait bien, ce serait des commerçants qui formulent les choses telles qu’elles sont. L’abonnement que vous proposez est d’un intérêt modéré, pas pire qu’un autre? J’achète! Vos nouilles seront cuites si je les plonge dans l’eau 10 minutes, ni plus ni moins que celles de la concurrence? Donnez-m’en trois palettes!

On dit que l’émergence de la société de consommation date des années 1920, aux États-Unis. Produits fabriqués en série et distribués à grande échelle, enseignes au néon sur les frontons de chaînes de grands magasins, campagnes de pub nationales: notre modèle économique fête ses 100 ans d’existence. Si on peine à mesurer à quel point il a pu contribuer à nous rendre heureux, on sait en revanche que la planète ne lui dit pas merci…

Les pubs radio des années folles vantaient-elles des automobiles délirantes et des phonographes légendaires? Sans doute. Peut-être qu’au bout d’un siècle de ce cirque, on pourrait essayer d’arrêter de se prendre pour des nigauds. Ça, ce serait assez exceptionnel.

