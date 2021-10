Éditorial - L’islam mérite un débat à la loyale

La démarche paraissait fondamentalement juste. L’opportunité ne demandait qu’à être saisie, étant ouverte à toutes les communautés religieuses dans le canton de Vaud. Il faut quand même saluer le courage de l’Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM). Un courage qui flirte parfois avec la témérité. En déposant une demande de reconnaissance d’intérêt public, elle ne s’attendait sans doute pas à une promenade de santé, mais le nombre de cailloux semés sur sa route pose déjà question.

Engagée dans ce processus lourd et exigeant, la faîtière n’est pas seule à se demander à quoi bon. Candidats eux aussi, la Fédération évangélique vaudoise (FEV), les anglicans et les catholiques chrétiens sont à l’unisson dans leurs récriminations au Canton. Mais plus que les autres, l’UVAM a de quoi s’interroger sur ce qu’elle est venue faire dans cette galère.