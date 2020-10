Covid-19 – L’Italie envisage d’alléger son protocole sanitaire La quarantaine pourrait être réduite à dix jours seulement, tandis qu’un seul test négatif serait suffisant pour établir qu’une personne est guérie.

Des passants à Rome le 10 octobre 2020. KEYSTONE

Le comité technique et scientifique (CTS) italien, l’organe qui conseille le gouvernement de Rome dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, propose des mesures allégeant le protocole sanitaire. Il prône notamment la réduction de la quarantaine à dix jours.

Jusqu’à présent, en cas de test positif ou de contact étroit avec une personne testée positive, la règle était d’imposer une quarantaine de 14 jours et deux tests négatifs par la suite pour pouvoir être considéré guéri. Désormais la quarantaine, selon la proposition du CTS qui doit encore être adoptée lundi ou mardi par le gouvernement, sera de dix jours seulement, tandis qu’un seul test négatif sera suffisant pour établir qu’une personne est guérie.

Cette règle serait valable pour les malades asymptomatiques, tandis que les personnes ayant développé des symptômes seront soumises aux mêmes dispositions dans le cas où elles n’ont pas présenté de symptômes dans les trois derniers jours.

Plus de 36’000 morts

Le ministre de la santé italien Roberto Speranza a indiqué dimanche, à l’issue d’une réunion avec les membres du CTS, qu’il proposera en outre au gouvernement l’interdiction de toutes les fêtes, publiques ou privées. Rome envisage également l’arrêt des activités sportives d’amateurs, comme le football ou le basket-ball entre amis. «Après des semaines, où le gouvernement a cherché à élargir les mailles du filet, nous sommes obligés maintenant à les resserrer», a-t-il ajouté.

Premier pays touché en Europe, l’Italie a payé un lourd tribut à l’épidémie et a dépassé les 36’000 morts, avec plus de 350’000 cas diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. Elle enregistre dernièrement une recrudescence de cas, contraignant le gouvernement à envisager des mesures encore plus rigoureuses.

ATS/NXP