Crise sociale et coronavirus – L’Italie face à ses nouveaux pauvres La crise sanitaire a mis à genoux des jeunes diplômés, avocats, retraités précaires ou restaurateurs. Alors que les aides de l’État tardent à venir, les associations se mobilisent. Sarah Cohen Rome

Un sans domicile fixe à Rome. AFP

Il est à peine 8 heures et les volontaires d’Emergency s’affairent déjà devant l’entrepôt de l’association italienne. Par groupe de deux, ils récupèrent les centaines de colis alimentaires qu’ils distribueront dans la matinée aux différents foyers éparpillés dans la ville. De la périphérie au centre historique de Rome, personne n’est épargné par les conséquences économiques et sociales de la pandémie de coronavirus. Familles nombreuses, jeunes précaires, travailleurs indépendants, retraités, petits commerçants… des Italiens qui n’auraient jamais imaginé il y a six mois demander de l’aide pour se nourrir et qui incarnent le nouveau visage de la pauvreté en Italie.