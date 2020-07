Migrants – L’Italie immobilise l’Ocean Viking pour raisons «techniques» À la fin de sa quarantaine au large de la Sicile, le navire humanitaire a été immobilisé par les autorités italiennes pour des manquements pouvant compromettre la sécurité des personnes à bord.

L’Ocean Viking. AFP

Le navire humanitaire Ocean Viking, affrété par l’ONG SOS Méditerranée, a été immobilisé mercredi par les gardes-côtes italiens en raison d’«irrégularités techniques», a-t-on appris de sources concordantes.

Le 7 juillet, le bateau-ambulance avait été autorisé à débarquer à Porto Empedocle, en Sicile, 180 migrants qu’il avait secourus en mer, transférés sur un ferry pour y observer deux semaines de quarantaine avant leur accueil à terre.

Le navire, qui devait repartir vers Marseille (France), son port d’attache, avait été sommé de mouiller au large du port sicilien, avec son équipage et un journaliste de l’AFP à bord, pour une quarantaine de quatorze jours.

Sécurité

Mardi les autorités italiennes ont levé la quarantaine mais dès mercredi le navire a été immobilisé. Selon un communiqué des gardes-côtes italiens, une inspection a révélé «plusieurs irrégularités techniques et opérationnelles». Ces manquements, non précisés, sont «de nature à compromettre non seulement la sécurité du navire et de l’équipage mais aussi des personnes qui ont été et qui pourraient être récupérées à bord».

Le communiqué fait également état de «violations de la réglementation visant à protéger le milieu marin» et le navire fait l’objet depuis d’une mesure de «rétention administrative» jusqu’à correction des irrégularités.

Dans un texto à l’AFP, une porte-parole de l’ONG a confirmé que l’Ocean Viking était «détenu à Porto Empedocle suite à un contrôle des gardes-côtes italiens». Une mesure similaire a visé un autre navire d’ONG secourant les migrants en mer, le Sea Watch.

Salvini à Lampedusa

Après une longue interruption due notamment à la pandémie de nouveau coronavirus, le retour en mer de l’Ocean Viking s’est fait dans un contexte de forte reprise des traversées de la Méditerranée centrale. Et l’Italie craint de voir arriver le plus gros contingent de navires humanitaires.

Le chef de la Ligue (extrême droite), Matteo Salvini était attendu jeudi sur l’île de Lampedusa, au sud de la Sicile, territoire européen le plus proche des côtes libyennes où plusieurs centaines de migrants sont arrivés ces dernières semaines.

( AFP/NXP )