À rebours de l’Europe – L’Italie lève les restrictions Contre l’avis des médecins, le gouvernement allège les restrictions et autorise la réouverture des bars et restaurants, pour masquer l’impasse politique. Dominique Dunglas, Rome

Samedi 30 janvier, les Romains se sont rués au centre-ville, dès l’annonce de la levée des restrictions à partir de lundi. keystone-sda.ch

L’annonce a fait l’effet d’un premier rayon de soleil après des mois de mauvais temps. Dès ce lundi, 16 des 20 régions italiennes deviennent «jaunes» et passent en confinement allégé. Seules la Sicile, la Sardaigne, les Pouilles, l’Ombrie et la Province de Bolzano restent «orange» avec des restrictions plus sévères. Sur la quasi-totalité du territoire national, les Italiens peuvent donc désormais se déplacer librement à l’intérieur de leur région de domicile, de 5 heures du matin à 22 heures. Si les universités restent fermées, les élèves des lycées retournent en classe un jour sur deux, pour limiter les rassemblements. Restaurants et bars sont ouverts jusqu’à 18 heures. Et les musées rouvrent leurs portes sur réservation à des groupes limités.