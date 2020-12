En attendant le vaccin – L’Italie se prépare à un Noël digne d’un temps de guerre Stations de ski fermées, interdiction de quitter sa commune de résidence, couvre-feu: l’Italie durcit la discipline anti-Covid pour les fêtes. Dominique Dunglas Rome

La neige recouvre les remontées mécaniques toujours fermées, à Falcade (Belluno), en Italie. Keystone

La neige qui tombe abondamment depuis vingt-quatre heures sur les Alpes italiennes et sur les Apennins ne se transformera pas en or blanc. Mardi, devant les Chambres, le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a interdit l’ouverture des stations transalpines jusqu’à, au moins, le 15 janvier. «Nous devons ne pas refaire les mêmes erreurs que l’été dernier. La courbe de diffusion du virus s’atténue mais nous risquons une troisième vague si nous relâchons nos efforts. Elle nous frapperait alors que nous serons en pleine campagne de vaccination et que nous aurons besoin que notre service sanitaire soit efficace. Nous devons encore faire des sacrifices. Les stations de ski n’ouvriront pas pour Noël.»