Euro 2020 – L’Italie sort la Belgique et retrouvera l’Espagne en demi-finale Les Italiens se sont imposés 2-1 en quarts de finale de l’Euro contre les Belges.

Les Italiens rejoignent dans la joie le dernier carré. AFP

De nouveau séduisante, rapide et décomplexée, l’Italie a frappé fort en écœurant la défense de la Belgique (2-1), vendredi à Munich, pour rejoindre l’Espagne en demi-finale de l’Euro et poursuivre sa reconquête.

Jusqu’où ira-t-elle? Après un huitième tendu contre l’Autriche (2-1 a.p.), l’insouciante «Nazionale» tient son match référence dans ce Championnat d’Europe, face au maestro Kevin de Bruyne et au colosse Romelu Lukaku.

Elle tient surtout une demi-finale en grande compétition, scénario encore inespéré trois ans plus tôt, lorsque les habitués de la sélection avaient regardé le Mondial depuis leur canapé…

Pour les Belges, le coup d’arrêt est brutal, après avoir résisté valeureusement au Portugal de Cristiano Ronaldo, écarté à force de sacrifices défensifs et de courage (1-0).

La défense belge a sombré

La défense centrale et ses 33 ans d’âge moyen, si solide contre la Seleçao, a sombré cette fois-ci devant les accélérations italiennes, et s’est montrée coupable sur les deux buts, de Nicolo Barella d’un slalom bien conclu (31e) puis Lorenzo Insigne d’un missile enroulé de loin (44e).

L’ouverture du score par Nicolo Barella. RTS2

Et le 2-0 italien grâce à Lorenzo Insigne. RTS2

Lukaku et De Bruyne ont donc désormais rendez-vous au Qatar, dans 17 mois, pour enfin récompenser leur génération dorée.

Pour Federico Chiesa et Marco Verratti, autres hommes forts des «Azzurri», l’aventure continue à Londres, dès mardi… et le symbole est beau, car ils retrouvent les demies de l’Euro contre l’adversaire qui avait mis fin à leur superbe parcours en 2012, en finale: l’Espagne.

Un grand Donnarumma

Ils s’y avanceront cette fois beaucoup plus favoris que contre la génération Xavi-Iniesta, victorieuse 4-0 à l’époque. Et beaucoup plus frais: la Roja vient d’enchaîner deux fois 120 minutes, en huitième puis en quarts, et n’a écarté la Suisse qu’aux tirs au but (1-1 a.p., 3-1) alors que les Italiens l’avaient battue 3-0 en phase de poule.

Les Italiens fouleront la pelouse de Wembley avec toute la confiance que confère un succès contre les No 1 mondiaux au classement FIFA, et avec la certitude que leur formule fonctionne.

Un Marco Verratti inépuisable au milieu de terrain, un Leonardo Spinazzola au four et au moulin aux quatre coins du terrain et un Lorenzo Insigne en artilleur de loin: la machine italienne ressemble de plus en plus à une Ferrari à l’approche de l’épilogue de l’Euro.

Il faut y ajouter, vendredi soir, un Gianluigi Donnarumma étincelant dans ses cages, devant De Bruyne (22e) comme devant Lukaku (26e), et une défense de vieux briscards au rendez-vous.

Un penalty pour Lukaku

Giorgio Chiellini, de retour de blessure, n’a ainsi raté aucune occasion de rappeler à Lukaku qu’il n’était pas une menace, d’un duel de la tête ou de quelques mots bien sentis.

Et Leonardo Bonucci est resté solide, croyant même ouvrir le score avant d’être signalé hors-jeu par l’assistance vidéo (13e).

Finalement, le plus maladroit de l’arrière garde aura été Giovanni Di Lorenzo, auteur d’une petite faute sur Jérémy Doku, synonyme de penalty puis de réduction du score… Le deuxième but encaissé par la Nazionale lors de ses 13 dernières rencontres, seulement.

Romelu Lukaku réduit la marque. RTS2

Doku percutant

Il fallait bien un penalty pour percer le mur italien, tant celui-ci a su rester soudé, à l’image de cette frappe contrée de De Bruyne (17e) ou de ce sauvetage insensé d’une cuisse de Spinazzola devant Lukaku à bout portant (61e), avant de sortir en larmes, blessé à… une cuisse (79e).

La partition belge s’est trop souvent résumée à ces deux hommes, et en seconde période à Doku, titulaire surprise pour pallier le forfait sur blessure d’Eden Hazard et toujours dangereux balle au pied, comme sur cette frappe au-dessus (83e).

Difficile, dans ces conditions, de faire tomber une sélection italienne en pleine reconquête sous la baguette de Roberto Mancini, artisan d’une succession de 32 matches d’affilée sans défaite.

Les chiffres disent beaucoup du niveau de cette Italie, mais ils ne diront plus grand-chose lorsque s’ouvrira Wembley, l’Espagne et le lot d’incertitudes d’une demi-finale, mardi soir. Nul doute que les tifosi rêveraient d’étirer la série à 34.

