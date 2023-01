Vélos et trottinettes à Lausanne – Litiges et tensions à la hausse entre piétons et deux-roues Une enseignante inquiète pour la sécurité des enfants sur les trottoirs a écrit à la police. Sur le terrain, les autorités misent sur la prévention. Catherine Cochard

En 2023, la police municipale de Lausanne va mener des actions à l’intention des utilisateurs de trottinettes électriques via notamment des pictogrammes de ce type. Getty Images/iStockphoto

Sophie ne décolère pas. «J’ai un sentiment de plus en plus aigu que nous, les piétons, sommes en danger sur les passages cloutés et sur les trottoirs. Il y a de plus en plus de vélos électriques qui passent à toute allure alors que le feu est vert pour nous, et des trotts électriques qui roulent à toute bombe sur les trottoirs où les enfants se croient en sécurité.» L’institutrice quadragénaire en a même parlé à ses élèves âgés de 11 et 12 ans. «Tous pouvaient raconter une histoire qui leur était arrivée et durant laquelle ils avaient été mis en danger en traversant la route. Et cela même devant l’école!»