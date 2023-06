Cinéma – L’itinéraire de Marinette Pichon, pionnière fabuleuse du ballon rond Un biopic sensible et bouleversant retrace la carrière d’une ancienne star du football féminin français. Marinette Pichon, la vraie, nous confie ses souvenirs. Jean-Philippe Bernard

Après avoir emmené l’équipe de France féminine vers les sommets, Marinette Pichon (Garance Marillier) sera la première joueuse française à traverser l’Atlantique pour signer avec l’équipe américaine Philadelphia Charge. PRAESENS FILM

«Mon histoire a démarré lorsque j’avais 5 ans. Je passais près d’un terrain de football sur lequel des garçons de mon âge tapaient dans une balle. Ils poussaient constamment des cris de joie. J’ai immédiatement eu envie de les rejoindre, sans me poser de questions. J’ai eu la chance de croiser un éducateur qui ne s’en posait pas non plus. On y est allé comme ça, de la plus simple des façons alors que, normalement, une fille n’avait pas sa place dans une équipe de petits mecs…»