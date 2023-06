Incendie du camping de Salavaux – L’itinéraire d’un Alémanique désœuvré lui vaut 20 mois ferme Pour divers délits, dont l’incendie intentionnel du camping de Salavaux en 2021, un Lucernois risquait deux ans de prison. Sébastien Galliker

Le camping de Salavaux a été touché par trois incendies en trois ans, en 2018 (photo), 2019 et 2021. JEAN-PAUL GUINNARD

Vingt mois de détention ferme, sous déduction de plus de 470 jours de préventive, et un traitement institutionnel, selon l’article 59 du Code pénal. S’il sortira bientôt de prison, un Alémanique désœuvré poursuivra son traitement en milieu fermé, en plus de devoir assumer divers frais et amendes.