Dans ma rue – Street food d’ici – Little Saigon, le Vietnam comme si vous y étiez Le petit frère du restaurant les Rues de Saigon à Lausanne propose Bo Bun, Banh Cuon, Banh Mi et plein d’autres choses pour faire voyager vos papilles. Romain Michaud

Un Bo Bun, un Banh Cuon – crêpes vapeur – et un Banh Mi à dévorer où vous voulez au centre de Lausanne. DR

Où: rue Marterey 38, 1005 Lausanne.

Quoi: le Little Saigon est l’adresse «street food» du restaurant les Rues de Saigon ouvert en 2018 à Lausanne par Cuc Nguyen et son fils Thien Long Nguyen. Un autre Little Saigon existe aussi dans l’édicule en face de l’arrêt de métro du CHUV à la rue du Bugnon 31.

Cette annexe de la maison mère propose les classiques de la gastronomie vietnamienne. Des plats délicieux et préparés minute qui vous emmènent sur les bords du Mékong. Depuis le début, la famille défend une cuisine éthique, responsable et authentique. Le restaurant possède d’ailleurs le label Fait Maison délivré par GastroVaud.

Quand: ouvert du lundi au samedi de 11 h à 14 h 30 et de 17 h à 21 h 30.

Combien: entre 5 fr. 50 et 19 fr. en fonction de vos choix.

On vous recommande: ouvrez-vous l’appétit en dégustant une petite salade de papaye avec des crevettes, des pickles de carottes, des herbes fraîches du Vietnam, le tout épicé juste comme il faut (12 fr.). Vous pouvez ensuite choisir le sandwich Banh Mi (8 fr. 50) au poulet 5 épices – existe aussi au porc laqué et en version végétarienne – un classique donnant envie de déambuler dans le quartier des 36 corporations de Hanoi.

Difficile aussi de passer à côté des Banh Cuon (16 fr. 50), crêpes à la vapeur délicieusement légères au porc ou végétariennes à base de farine de riz. Sans oublier – malgré les conseils d’une auteure ici même – le succulent Bo Bun au bœuf (16 fr. 50) d’une fraîcheur incroyable, accompagné de sa sauce nuoc-mâm. Disponible aussi avec du poulet, du porc ou avec du tofu.

Un petit truc pour la route: les cookies maison, si vous possédez, comme certains, un estomac annexe pour les douceurs.

Romain Michaud est journaliste multimédia depuis 2015. Spécialisé dans la vidéo, il est aussi rédacteur pour les rubriques Gastronomie et Vaud & Régions. @romainmichaud7

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.