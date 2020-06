Service en ligne d’édition – Little Yeti diffuse des livres personnalisés pour les tout-petits La start-up lausannoise crée des ouvrages individualisés pour les enfants de 0 à 5 ans grâce à l’intelligence artificielle Jean-Marc Corset

Quelques illustrations algorithmées de l’univers des livres de Little Yeti DR

Grâce à une abondance de livres de belle facture, l’imaginaire des enfants est peuplé d’animaux merveilleux, rigolos et exotiques de toutes les couleurs. Et voilà que débarque, d’une fausse banquise en forme de circuit imprimé, un nouveau pingouin pour ravir les petits de 0 à 5 ans! La start-up lausannoise Little Yeti a créé un service en ligne d’édition et de vente de livres personnalisés grâce à la technologie des algorithmes.

Protagoniste central du livre, le pingouin est appelé à prendre les caractéristiques de l’enfant données en ligne par ses parents, à commencer par son prénom, sa taille, son poids, mais également les données de naissance qui déterminent les signes du zodiaque. Le service Little Yeti compose ainsi une histoire très individualisée. Le livre, conçu de façon interactive en ligne mais imprimé sur du vrai papier, le fait rencontrer toutes sortes d’animaux en créant des liens particuliers et un monde qui lui est proche.

Signes du zodiaque

C’est l’objectif des deux fondateurs de Little Yeti, société créée il y a presque une année par Julia Balensiefen et Alberto Fiore. Des productions similaires de livres personnalisés existent déjà, remarque ce dernier. Mais ils sont basés sur le prénom et les seuls aspects physiques comme la couleur des cheveux. De leur côté, ils ont développé un algorithme avec un informaticien qui tient compte de ces autres paramètres liés au jour de naissance, comme les signes du zodiaque européen et chinois ou les phases lunaires. Ces informations permettent selon lui d’approfondir l’histoire liée aux traits de la personnalité de l’enfant.

La start-up, installée au Parc de l’Innovation de l’EPFL, est déjà en pleine croissance. Elle a commercialisé plusieurs milliers d’exemplaires dans sa première année d’existence, principalement en Suisse et en Europe. Ses livres sont imprimés en Allemagne. Leur prix de vente est de 29 et 39 francs selon la qualité de la couverture.

La société Little Yeti vient d’obtenir un prêt de la Fondation pour l’innovation technologique du canton de Vaud (FIT) d’un montant de 50’000 francs. Elle va utiliser ce fonds pour développer de nouveaux algorithmes en collaboration avec l’EPFL afin d’enrichir ses histoires personnalisées et pour accroître sa notoriété via les réseaux sociaux. Dans le futur, elle vise une croissance aux États-Unis.

Il faut remarquer que ces livres sont disponibles en français, allemand, anglais, espagnol et italien. Mais aussi dans les dialectes suisses allemands – bâlois, zurichois et bernois – ainsi que le dialecte italien de Venise! Julia Balensiefen, une juriste spécialisée dans les start-up et passionnée d’art, a rencontré dans le cadre de ses études Alberto Fiore, architecte diplômé EPFL depuis dix ans versé dans les nouvelles technologies appliquées au design. C’est la naissance de la nièce de ce dernier qui leur a donné l’idée de lancer cette nouvelle maison d’édition de livres pour les tout-petits.