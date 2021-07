Relations Suisse-Union européenne – Livia Leu reste optimiste après l’abandon de l’accord-cadre La Secrétaire d’État estime qu’il est inutile de se lancer tête baissée dans de nouvelles négociations avec Bruxelles. «Nous ne nous trouvons pas au bord du précipice», a-t-elle affirmé mardi lors d’un point de presse.

Livia Leu s’est exprimée sur l’accord-cadre ce mardi à Berne. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Un peu plus d’un mois après l’abandon des négociations sur l’accord-cadre, les futures relations entre la Suisse et l’Union européenne sont encore floues et pourraient le rester un moment. La secrétaire d’État Livia Leu se veut toutefois optimiste.

La rupture des négociations a provoqué stupeur, mais aussi et surtout irritation à Bruxelles. L’Union européenne (UE) a toujours annoncé refuser de signer tout nouvel accord d’accès au marché ou d’actualiser ceux qui existent déjà, sans accord institutionnel.

Pour l’instant, elle se tient à sa ligne. La reconnaissance mutuelle pour le matériel médical n’a pas été poursuivie. La Suisse est exclue du programme de recherche Horizon Europe. Et l’accord pour le secteur de l’électricité est bloqué.

«Nous n’avons pas d’échéance»

Une situation qui inquiète dans le pays. Mais peu la secrétaire d’État Livia Leu. Elle voit la réaction prudente de l’UE comme positive. Bruxelles a besoin de temps et Berne s’en accommode. «Nous ne nous trouvons pas au bord du précipice. Nous n’avons pas d’échéance. Si nous en avons besoin, nous avons le temps.»

Il est inutile de se lancer tête baissée dans de nouvelles négociations. «Le terrain doit être préparé pour que cela concorde également avec les intérêts de la Suisse», a-t-elle ajouté devant les médias à Berne. La question institutionnelle reste sur la table, mais elle doit être étudiée dans un contexte plus global.

Soutien autrichien

Le dialogue politique doit contribuer à cet objectif. Des mesures concrètes n’ont cependant pas été esquissées. La Suisse semble en tout cas compter sur ses voisins.

«Au final, c’est le Conseil européen qui décidera, et non la Commission européenne», a pointé Livia Leu. Chacun de ses membres devra défendre ses propres intérêts, notamment économiques. Si l’Autriche a déjà plaidé en faveur de Berne, d’autres voix se font encore attendre.

L’Union européenne est le principal partenaire de la Suisse, a encore souligné la secrétaire d’État. Mais les intérêts sont mutuels. Et de rappeler que plus d’un million d’Européens vivent dans le pays et plus de 300’000 frontaliers y travaillent. À l’inverse, quelque 500’000 Suisses sont établis dans l’UE.

Détails en automne

La résolution de cette épineuse question risque de prendre encore du temps. D’autant plus que la Suisse n’est pas le plus gros problème de l’UE, a relevé Livia Leu. «Nos relations fonctionnent bien et sans heurt.»

La Commission européenne a elle annoncé présenter des détails sur les futures relations avec Berne seulement à l’automne. En attendant, la Suisse examine les différences entre ses réglementations et celles de l’UE. Elle décidera ensuite comment elle peut les aplanir de manière autonome, là où c’est dans son intérêt.

ATS

