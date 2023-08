Livre pour enfants – Maëlys et Lucien reviennent mener l’enquête en terres vaudoises Les jeunes héros de Christine Pompéï poursuivent leurs investigations au Mont-sur-Lausanne, sur les pas de leur créatrice. David Genillard

Christine Pompéï était à Orbe, dimanche, pour vernir la nouvelle enquête vaudoise de Maëlys et Lucien. CHANTAL DERVEY

Cueillette, ramassage des œufs, nuit à la belle étoile… Le séjour de Maëlys, Lucien et leurs camarades de classe dans une ferme pédagogique s’annonce riche en découvertes. Il donne surtout l’occasion aux deux inspecteurs en herbe de ressortir leur loupe, dans «Danger à la ferme du Mont».

En filigrane, le 28e épisode de la série se veut un petit appel du pied aux enseignants. « Je me dis que cela pourrait être une idée de sortie sympa. Je suis très nature. J’aime l’idée que les enfants redécouvrent que chaque saison a ses fruits et légumes, qu’ils puissent voir comment on trait une vache et à quoi ressemble le lait avant qu’il soit traité», raconte Christine Pompéï. L’auteure a présenté son dernier livre ce dimanche, à Orbe, au cœur du labyrinthe d’Urba Kids, dédié depuis six ans aux deux petits enquêteurs.

Le décor rural de cette nouvelle aventure ne sort pas de l’imagination de Christine Pompéï: «Mon ami est enseignant et je l’accompagne depuis plusieurs années avec ses élèves à la ferme du Mont.»

«Quand on lit les aventures de Maëlys et Lucien, on sait ce que j’ai fait le week-end.» Christine Pompéï, auteure

Si le duo a enquêté en terres valaisannes, fribourgeoises, bernoises ou encore jurassiennes, les deux jeunes Lausannois sont le plus souvent de sortie dans le canton: Lausanne, Chillon, Vevey, Lavaux, Yverdon… Logique, puisque la Bretonne d’origine est aussi Palinzarde d’adoption.

En balade avec ses deux filles, Maëlys et Annélia, qui ont très largement inspiré les personnages de fiction qui portent les mêmes noms, Christine Pompéï prend des notes pour éventuellement les intégrer à une future enquête. «Quand on lit les aventures de Maëlys et Lucien, on sait ce que j’ai fait le week-end.»

Écrire pour les plus grands

Le succès de la série aidant – elle a notamment été adaptée en dessin animé l’an dernier –, des institutions commencent à contacter l’auteure pour lui souffler des idées. C’est le cas de l’Orchestre de Chambre de Lausanne, qui a ouvert ses portes à Christine Pompéï et à ses personnages pour le 27e épisode. «Je ne connaissais rien à la musique classique, mais je suis tombée sur une personne passionnée qui m’a initiée.»

Nombre de personnages qui apparaissent dans ses livres sont ainsi bien réels. «Il y a même des enfants qui veulent faire partie des personnages. Lorsque je dédicace mes livres dans les classes, je demande aux élèves, en contrepartie, de noter leur nom dans un carnet dans lequel je puise lorsque j’écris.»

Une bonne partie de ces lecteurs a aujourd’hui bien grandi. «J’ai écrit le premier épisode il y a dix ans! Certains jeunes qui suivent la série depuis des années me demandent d’écrire quelque chose qui soit plus de leur âge.» Leur attente sera comblée l’an prochain, avec le premier tome d’une toute nouvelle série à l’intention des plus grands, annonce Christine Pompéï.

