Livre sur les quais – Plus de 18'000 visiteurs ce week-end à Morges La 12e édition du festival s’est conclue ce dimanche sur un bilan «positif» malgré les restrictions sanitaires contraignantes, selon les organisateurs.

Plus de 18'000 personnes sont venues au Livre sur les quais à Morges de vendredi à dimanche. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La flânerie littéraire sur les bords du Léman à Morges a été choyée par un soleil généreux ce week-end. Sous la présidence de l’écrivain espagnol Javier Cercas, les croisières, dédicaces, débats, performances littéraires ou ateliers jeunesse se sont, en effet, déroulés sous une météo estivale. «Sur les quais morgiens, l’affluence était réjouissante, avec plus de 18'000 visiteurs en trois jours qui ont assisté à plus de 150 événements», écrivent dimanche les responsables.

A titre de comparaison, en temps normal, le grand rendez-vous littéraire peut attirer jusqu’à 40'000 visiteurs certaines années.

«Si nous nous sommes autant impliqués cette année pour l’organisation de ce festival, c’est pour que les auteurs et autrices et leurs maisons d’édition puissent aller à la rencontre du public suisse et retrouver, le temps d’un week-end, le plaisir d’échanger et de dédicacer les livres», a résumé la directrice Fanny Meyer, citée dans un communiqué.

Sous la tente des dédicaces, certaines "stars" littéraires, comme l'écrivain français Frédéric Beigbeder (à gauche), ont attiré du monde. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ventes dépassant les attentes

Du vendredi au dimanche, les deux tentes principales – Dédicaces et Librairie – n’ont pas désempli. L’atmosphère y était paisible et décontractée. Plusieurs tables rondes (discussion ou débats) ont affiché complet.

L’organisation a annoncé que les chiffres de vente de livres «dépassent les attentes», sans en donner encore les détails. «Le festival morgien continue de jouir de sa bonne réputation et attire tant les auteurs et autrices suisses que les incontournables de la rentrée littéraire francophone et étrangère, ainsi que les primo-romanciers», se félicitent les organisateurs.

Pour la 12e édition du «LSQ», plusieurs écrivains à succès étaient présents parmi les plus de 150 invités, à l’instar d’Amélie Nothomb, Christine Angot, Leïla Slimani, Eric-Emmanuel Schmitt, Frédéric Beigbeder, Agnès Desarthe ou encore Jim Fergus et Jean Hegland.

Leïla Slimani, écrivaine franco-marocaine de "Chanson douce" et "Dans le jardin de l'ogre", en pleine dédicace sur les bords du Léman. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Outre les «stars» françaises et nord-américaines, les littératures romande (Nicolas Feuz, Marc Voltenauer, Lolvé Tillmanns, etc) et alémanique (Carmen Stephan, Katja Schönherr) étaient aussi bien représentées. Les organisateurs avaient fait des Pays-Bas «l’hôte d’honneur» de cette édition 2021 et d’Olivier Cohen «l’éditeur invité» pour célébrer les 30 ans des Editions de l’Olivier.

Une édition hybride

Le Livre sur les quais, qui avait été maintenu l’an dernier malgré le coronavirus, a proposé cette année une formule hybride. A savoir que certains événements, les rencontres et dédicaces avec les auteurs notamment, étaient accessibles uniquement sur présentation du certificat Covid.

En revanche, la Librairie sur les quais, ainsi que les activités se déroulant à la Bibliothèque municipale et à la Coquette étaient, elles, accessibles sans certificat Covid, mais en tenant compte de la limitation des jauges et du port du masque.

Nouveauté cette année, la manifestation culturelle a aussi accueilli un marché de produits du terroir. Ce premier «Slow Food Market» romand a réuni une trentaine de producteurs de la région.

Plus de 150 événements littéraires avaient été organisés sur trois jours pour cette 12e édition du "LSQ". Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La 13e édition du «LSQ» se déroulera du 2 au 4 septembre 2022 à Morges, annoncent déjà ses responsables.

