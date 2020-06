Morges – Le Livre sur les quais: une édition 2020 plus intimiste La traditionnelle tente littérature sera démultipliée en six espaces pouvant accueillir chacun une quinzaine d’auteurs. La littérature jeunesse disposera elle aussi de sa tente.

Le Livre sur les quais à Morges devra adopter de nouvelles mesures sanitaires. KEYSTONE

Le Livre sur les quais ouvrira un nouveau chapitre du 4 au 6 septembre à Morges (VD). Sous la présidence d’honneur de Camille Laurens, cette édition 2020 sera plus intimiste, avec un nombre d’auteurs limité à 100, un agencement revisité et une inscription obligatoire pour assister aux rencontres.

Les organisateurs du Livre sur les quais se réjouissent de pouvoir offrir à leur fidèle public une 11e édition revisitée, fruit du travail de la nouvelle équipe en place depuis le mois de mars, écrivent-ils mercredi. Des croisières littéraires, des rencontres, des débats thématiques, des dédicaces, une yourte jeunesse seront proposés.

Ce qui change pour tenir compte des mesures sanitaires, c’est l’agencement des espaces et le nombre d’auteurs invités. La traditionnelle tente littérature sera démultipliée en six espaces (au lieu de trois) pouvant accueillir chacun une quinzaine d’auteurs. La littérature jeunesse disposera elle aussi de sa tente.

Les débats et rencontres se dérouleront dans les salles de la Ville de Morges. Ces infrastructures existantes permettent de créer des rencontres plus intimes avec un nombre de places limitées. Il sera également possible de prendre le large avec les auteurs lors de croisières littéraires le samedi et le dimanche.

Programmation variée

La romancière Camille Laurens sera la présidente d’honneur de la manifestation. Membre de l’Académie Goncourt depuis 2020, elle présentera son dernier roman «Fille» qui paraîtra à la rentrée. Isabelle Carré, Grégoire Delacourt, Mathias Malzieu, Sandrine Collette, Frédéric Beigbeder, Olivia Ruiz et les auteurs suisses Antoinette Rychner, Joseph Incardona, Nicolas Feuz, Metin Arditi, ont déjà confirmé leur venue.

«Nous travaillons actuellement sur la programmation. Au vu de la limitation du nombre d’auteurs/trices invité(e)s à 100 cette année, nous devons faire des choix difficiles», confie Adélaïde Fabre, directrice artistique, citée dans le communiqué. Les contours définitifs de la manifestation seront communiqués prochainement.

( ATS/NXP )