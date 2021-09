Production en déclin – Livres et journaux sont menacés par une pénurie de papier La concurrence du carton pour les commandes sur internet inquiète imprimeurs et éditeurs. Le manque de papier recyclé et la crise du transport pour la pâte de bois fragilisent aussi le secteur. Ivan Radja

Les imprimeries craignent une hausse du prix du papier en 2022. KEYSTONE

La presse craint d’être, à plus ou moins brève échéance, au bout du rouleau. Au sens littéral: les volumes de papier produits se sont contractés depuis quinze ans, réduisant le nombre de papetiers. Et ceux qui restent réservent l’essentiel de leur production aux fabricants de carton d’emballage. En conséquence, après une baisse ponctuelle due à la pandémie, les prix devraient prendre l’ascenseur dès 2022. Les journaux sont, de fait, pris en cisaille par un double phénomène.

Tout d’abord, la baisse continuelle de la demande depuis près de deux décennies. Entre 2001 et 2018, celle-ci s’est inexorablement contractée, reculant de 75% aux États-Unis, de 13 millions de tonnes de papier journal par an à 3 millions. En Europe, le mouvement s’est amorcé avec quelques années de décalage, vers 2007: la demande s’est effondrée de moitié en une dizaine d’années, passant de 12 millions de tonnes à 6 millions de tonnes, «et elle doit se situer entre 4 et 5 millions en 2020», explique Andreas Schaffner, responsable du secteur des imprimeries chez Tamedia.