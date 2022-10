Politique britannique – Liz Truss fait volte-face sur l’impôt sur les sociétés La Première ministre a indiqué vendredi renoncer à son projet de ne pas provoquer une hausse sur l’impôt sur les sociétés pour «rassurer les marchés».

«Il est clair que certaines parties de notre mini-budget allaient trop loin et trop vite par rapport à ce que les marchés attendaient», a déclaré Liz Truss dans une très courte conférence de presse. KEYSTONE/Daniel Leal/Pool Photo via AP

La Première ministre britannique Liz Truss a annoncé vendredi renoncer à son projet de ne pas augmenter l’impôt sur les sociétés comme l’avait prévu le précédent gouvernement, une nouvelle volte-face sur son paquet de mesures économiques, afin de «rassurer les marchés».

«Il est clair que certaines parties de notre mini-budget allaient trop loin et trop vite par rapport à ce que les marchés attendaient», a déclaré Liz Truss dans une très courte conférence de presse, dans laquelle elle a insisté sur le besoin de «stabilité» pour l’économie britannique, après avoir limogé son ministre des Finances Kwasi Kwarteng.

La Première ministre britannique Liz Truss, s’est dit vendredi «absolument déterminée» à mener à bien sa politique de soutien à la croissance, malgré les critiques croissantes, même dans son propre camp, contre sa stratégie économique.

«Je suis absolument déterminée à tenir la promesse que j’ai faite d’obtenir une croissance plus forte, un Royaume-Uni plus prospère, et de sortir de la tempête que nous traversons», a-t-elle déclaré lors d’une courte conférence de presse, tenue peu après avoir limogé son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, désormais remplacé par Jeremy Hunt.

AFP

