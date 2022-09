Il n’est plus seulement question de col lavallière, hommage de Liz Truss aux chemisiers de Margaret Thatcher. Avec la nouvelle cheffe des tories, l’idéologie ultralibérale fait son retour à Downing Street: moins d’État, moins de dépenses publiques, moins d’impôts, et si possible moins de syndicats et moins de droit de grève. Un État minimaliste, qui dépense peu et impose peu. Dès sa victoire, Liz Truss a résumé son credo: «liberté», «capacité de chacun à contrôler sa propre vie» et «responsabilité personnelle».



Un programme qui apparaît comme une provocation alors que des millions de Britanniques, étranglés par une inflation record et l’explosion des prix de l’énergie, devront choisir cet hiver entre se chauffer ou se nourrir. Certains renoncent déjà à allumer leur radio ou leur bouilloire à thé pour diminuer leurs factures. On estime qu’un foyer britannique sur deux risque de tomber en janvier dans la précarité énergétique.

Plutôt que d’expliquer à ses compatriotes comment elle compte les aider, Liz Truss récite les slogans qui ont séduit la base très droitière du Parti conservateur, mais ne suffiront pas pour gouverner le pays.

Boris Johnson a été mis à la porte par les siens parce qu’il était devenu une «machine à perdre», après des scandales à répétition. Si Liz Truss compte gérer la crise sociale et énergétique du Royaume-Uni en vantant le chacun pour soi, en traitant les travailleurs britanniques de «pires oisifs du monde» et en «menant une guerre» contre les fonctionnaires, il est peu probable qu’elle devienne un atout électoral pour les tories, lors des prochaines élections en 2024. Son premier duel ce mercredi face au leader de l’opposition travailliste Keir Starmer, à la Chambre des Communes, s’annonce houleux. La libérale Liz Truss sera peut-être la «machine à gagner» du Labour.













Malika Nedir est cheffe de la rubrique Monde depuis 2019. Elle a travaillé auparavant à la RTS comme reporter, journaliste à la rubrique Internationale, correspondante à Paris et présentatrice du TJ. Elle est lauréate du Prix Jean Dumur en 2004. Plus d'infos @NedirMalika

