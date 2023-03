Grève du climat en Suisse – «ll faut produire moins, et produire mieux» Des manifestations ont lieu ce vendredi dans tout le pays. Avec des revendications parfois extrêmes. Le militant neuchâtelois Robin Augsburger assume. Joel Espi

Comme ici en mai 2021, le climat fait descendre en masse les militants dans la rue depuis quelques années. ODILE MEYLAN

Des manifestations et diverses opérations de la Grève du climat ont lieu ce vendredi 3 mars à Genève, Lausanne et dans plusieurs autres villes de Suisse. Les militants réclament des mesures très fortes: moratoire sur les centrales à énergies fossiles, baisse du temps de travail pour le même salaire ou encore électricité en partie gratuite… Ils interpellent le milieu politique sur une dizaine de points plus ou moins réalistes.