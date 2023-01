Portrait de Fabio Penta – L’œnologue de l’ombre aime la lumière du soleil Conseillant des dizaines de caves romandes, le passionné remporte discrètement les concours vinicoles. David Moginier

Sa passion pour l’oenologie est née à l’adolescence, à côté de l’école où il ne brillait pas forcément. PATRICK MARTIN/24HEURES

Le soir du Gala des vins suisses, l’automne dernier, Fabio Penta mangeait avec sa compagne à la Maison Wenger, au Noirmont (JU). Il savait que cinq de «ses» vins étaient finalistes du Grand Prix du vin suisse mais l’œnologue conseil était loin d’imaginer qu’un de ses clients allait remporter le titre convoité de Cave suisse de l’année, en l’occurrence la Cave du Rhodan d’Olivier et Sandra Mounir, à Salquenen (VS). Auréolé en plus du Prix du meilleur vin rouge du concours pour la Syrah 2021 élaborée ensemble.