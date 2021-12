Cross triathlon – Loanne Duvoisin épatante 2e à Hawaï

L’athlète de Vevey a remporté la médaille d’argent des Mondiaux du circuit XTERRA derrière la championne olympique et N o 1 mondiale, Flora Duffy.

«Quel privilège d’avoir ses parents et meilleures amies pour partager ce genre de moment.» Sur son compte Instagram, Loanne Duvoisin a dédié sa médaille d’argent à ses proches. La Veveysanne de 23 ans a vécu des instants magiques à Maui (Hawaï).

Lors des Championnats du monde du circuit XTERRA, la version nature du triathlon, elle s’est illustrée en s’adjugeant la deuxième place chez les élites. Ou plutôt, la première derrière l’indétrônable Flora Duffy, No 1 incontestée de la discipline et championne olympique de triathlon à Tokyo.

Devant sa famille et ses meilleures amies, qui avaient fait le déplacement, l’athlète, qui a grandi aux Geneveys-sur-Coffrane, a réussi l’un des plus beaux exploits de sa carrière. Même si, en raison des caprices de la météo et de vagues de 4 m de haut, l’épreuve a été réduite à un duathlon.