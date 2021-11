Conférence Building Bridges – «L’objectif de neutralité carbone ne suffit pas. Il faut aller au-delà»

Il n’y a pas que les émissions de gaz à effet de serre qui comptent. Les aspects sociaux et l’environnement en général sont également déterminants pour la survie de la planète. La personne qui a tenu ce discours lors de l’ouverture du sommet de Genève sur la finance durable, Building Bridges, n’est pas le premier venu. Il s’agit du vice-président du géant pharmaceutique Roche. Rencontre avec André Hoffmann.

De quand date votre prise de conscience?

La défense de l’environnement a marqué mon histoire personnelle. Mon père (ndlr: l’un des héritiers du fondateur du groupe Roche), ornithologue, a quitté Bâle pour la Camargue, où j’ai grandi, pour y créer une station de recherche. Il était passionné par les écosystèmes en général. Il est vrai que la nature est inspirante. Et je ne parle pas là de jolis animaux et des belles forêts, mais bien de l’équilibre de la vie sur la planète. On ne peut pas répondre à cet enjeu sans tenir compte des systèmes sociaux, de l’interface entre la nature et l’homme. Par exemple, le WWF, dont j’ai été vice-président pendant vingt-cinq ans, a changé la définition de sa mission. Ce n’est plus la protection de la nature, mais l’harmonie entre l’homme et la nature qui compte.