Déconfinement – L’obligation de tester fait bondir les entreprises L’abandon du télétravail obligatoire dès le 31 mai est salué, mais le conditionner à des tests en entreprise est jugé irréaliste. Ivan Radja

Retourner au bureau? Oui, mais sans que les tests soient organisés par les entreprises, une tâche trop lourde selon les faîtières. KEYSTONE

Il s’agit bien sûr d’une bouffée d’oxygène très attendue par les milieux économiques, qui ont eu l’occasion depuis plus d’un an de vérifier les avantages du télétravail, mais aussi ses limites. L’abandon de l’obligation du home office proposé par le Conseil fédéral pour le 31 mai devrait permettre de relancer la machine à bien des égards, reconnaît Baise Matthey, directeur général de la Fédération des entreprises romandes: «La plupart du temps, pour la conduite de projets, le télétravail, avec son cortège de contraintes et de visioconférences, est un véritable frein.»